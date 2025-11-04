나락 널고 휴식하던 80대 레미콘 차량에 참변…운전자 긴급체포

▲ 전남 영암경찰서

레미콘을 운반하는 대형 믹서 차량 운전자가 80대 노인을 치어 숨지게 하고도 현장을 이탈했다가 경찰에 체포됐습니다.전남 영암경찰서는 사망 사고를 내고도 조치 없이 도주한 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주치사)로 레미콘 믹서 차량 운전자 A(58) 씨를 긴급 체포했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 오전 10시 17분 영암군 서호면 한 마을회관 앞 공터에서 80대 주민 B 씨를 치어 숨지게 하고 아무런 조치 없이 사고 현장을 떠난 혐의입니다.사고 당시 B 씨는 마을회관 앞 공터에 나락을 건조하던 중 잠시 휴식을 취하기 위해 쪼그려 앉아있었습니다.마을회관 인근에 있는 공사 현장에 콘크리트를 공급한 A 씨는 차량을 돌려 나갈 공간을 찾기 위해 마을회관 공터까지 후진으로 이동한 뒤 차량을 회전시켰습니다.이 과정에서 B 씨가 바퀴에 깔려 숨졌으나 A 씨는 별다른 조치 없이 영암군 소재 레미콘 공장으로 출발했습니다.신고를 받고 출동한 경찰은 2시간여 만에 공장에 머물고 있던 A 씨를 긴급 체포했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "사고가 난 것을 알지 못했다"고 주장하고 있는 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편, A 씨가 실제 사고 사실을 알지 못했는지 여부를 계속 조사한다는 계획입니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)