이 대통령, 오늘 시정연설…'428조' 내년 예산안 협조 당부

▲ 이재명 대통령이 지난 6월 26일 서울 여의도 국회 본회의장에서 정부의 2차 추가경정예산안 제출과 관련해 첫 시정연설을 했다.

이재명 대통령이 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설에 나섭니다.이 대통령은 연설에서 정부가 제출한 내년도 예산안과 관련해 주요 편성 방향과 정책적 필요성을 설명하고, 신속한 처리에 협조해달라고 여야에 당부할 예정입니다.내년도 예산안은 728조원 규모로 인공지능(AI), 연구·개발(R&D) 등 국가 경제성장 정책과 관련된 분야에 집중적으로 편성됐습니다.올해 출범한 이재명 정부의 첫 본예산이기도 합니다.이 대통령은 내년도 예산안을 의결했던 지난 8월 29일 국무회의에서 '경제 혁신'과 '수출의존 개선'을 중점 과제로 내세우며 "내년도 예산안은 이런 두 가지 과제를 동시에 해결하고 경제 대혁신을 통해 회복과 성장을 끌어내기 위한 마중물"이라고 강조한 바 있습니다.이 대통령의 시정연설은 지난 6월 26일 2차 추가경정예산(추경)안 당시 국회에서의 첫 연설 이후 이번이 두 번째입니다.(사진=국회사진기자단, 연합뉴스)