이 대통령, 오늘 시정연설…'428조' 내년 예산안 협조 당부

▲ 이재명 대통령이 지난 6월 26일 서울 여의도 국회 본회의장에서 정부의 2차 추가경정예산안 제출과 관련해 첫 시정연설을 했다.
이재명 대통령이 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설에 나섭니다.
이 대통령은 연설에서 정부가 제출한 내년도 예산안과 관련해 주요 편성 방향과 정책적 필요성을 설명하고, 신속한 처리에 협조해달라고 여야에 당부할 예정입니다.
내년도 예산안은 728조원 규모로 인공지능(AI), 연구·개발(R&D) 등 국가 경제성장 정책과 관련된 분야에 집중적으로 편성됐습니다.
올해 출범한 이재명 정부의 첫 본예산이기도 합니다.
이 대통령은 내년도 예산안을 의결했던 지난 8월 29일 국무회의에서 '경제 혁신'과 '수출의존 개선'을 중점 과제로 내세우며 "내년도 예산안은 이런 두 가지 과제를 동시에 해결하고 경제 대혁신을 통해 회복과 성장을 끌어내기 위한 마중물"이라고 강조한 바 있습니다.
이 대통령의 시정연설은 지난 6월 26일 2차 추가경정예산(추경)안 당시 국회에서의 첫 연설 이후 이번이 두 번째입니다.
(사진=국회사진기자단, 연합뉴스)