고속도로 달리던 25t 트럭 연쇄 추돌…전남서 잇단 사망사고

고속도로를 달리던 대형 화물차가 앞선 차량을 연쇄 추돌하는 등 전남 곳곳에서 사망 교통사고가 잇따랐습니다.



오늘(4일) 전남소방본부와 경찰 등에 따르면 전날 오후 3시 44분 나주시 문평면 무안-광주고속도로(광주방향) 문평5터널 인근을 달리던 25t 덤프트럭이 앞서있던 사료 운반 차량과 자동차운반차량(카캐리어)를 잇달아 들이받았습니다.



사고 충격으로 25t 트럭이 다시 뒤로 밀려나며 뒤따르던 17t 트럭과도 부딪혔습니다.



이 사고로 사료 트럭 운전자인 50대 남성이 숨지고 25t 덤프트럭 운전자 A 씨(60대)도 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



다른 차량 운전자들은 가벼운 부상을 입은 것으로 알려졌습니다.



경찰은 고속도로 공사로 인해 차량이 정체된 구간에서 A 씨가 전방 주시를 제대로 하지 않아 사고가 난 것으로 추정합니다.



경찰은 A 씨 건강 상태가 호전되는 대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.



전남 함평군과 장성군에서도 사고가 잇따랐습니다.



전날 오전 9시 23분 함평군 나산면 한 도로에서 경차가 중앙선을 넘어 마주 오던 오토바이를 쳤습니다.



이 사고로 50대 오토바이 운전자가 숨졌습니다.



경찰은 70대 남성인 경차 운전자를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건해 조사를 이어갈 계획입니다.



전날 오후 8시 18분쯤에는 장성군 진원면 마흥교차로 인근에서 자전거를 탄 60대 남성이 배수로로 추락하는 사고가 났습니다.



이 남성은 심정지 상태로 응급처치받으며 병원으로 이송됐습니다.



