뉴스

'축구대표팀 복귀' 조규성, 오르후스전 교체출전…팀은 무승부

서대원 기자
작성 2025.11.04 08:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'축구대표팀 복귀' 조규성, 오르후스전 교체출전…팀은 무승부
▲ 조규성

1년 8개월 만에 축구대표팀에 복귀하게 된 공격수 조규성이 덴마크 리그에서 2경기 연속골에 도전했지만 오늘(4일)은 골을 추가하지 못했습니다.

미트윌란의 조규성은 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 오르후스(AGF)와 2025-2026 덴마크 수페르리가 14라운드 홈 경기에 후반 25분 교체로 출전해 득점포를 가동하지 못했고 팀은 1대 1로 비겼습니다.

지난달 27일 13라운드에서 시즌 4호골을 터트렸던 조규성은 대표팀 복귀의 기쁨을 가슴에 품고 그라운드에 나서 후반 30분 헤더로 정규리그 2경기 연속골을 노렸지만, 득점으로 이어지지 않았습니다.

어제 홍명보 축구대표팀 감독은 이달 A매치 2연전에 나설 27명의 명단을 발표하면서 1년 8개월 만에 조규성을 호출했습니다.

이번에 조규성과 함께 국가대표로 발탁된 수비수 이한범은 벤치에서 대기했습니다.

6경기 연속 무패(4승 2무)를 이어간 정규리그 2위 미트윌란(승점 29)은 선두 오르후스(승점 31)와 격차를 승점 2점 차로 유지했습니다.

(사진=미트윌란 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지