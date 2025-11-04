캄보디아 바벳 거점 로맨스스캠 조직원 5명 베트남서 검거

캄보디아에 거점을 두고 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)을 저지른 범죄단체 조직원들이 베트남에서 붙잡혔습니다.



경찰청은 베트남과의 공조수사를 통해 지난달 28일 다낭과 호찌민, 칸화성 등에서 이 단체 조직원 5명을 검거했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.



캄보디아의 베트남 접경 도시 바벳이 근거지인 이 조직은 국내 피해자 192명을 상대로 로맨스 스캠을 벌여 46억 원을 가로챈 혐의로 수사 선상에 올라 있습니다.



경찰청은 최근 캄보디아 내 단속 강화로 조직원 일부가 인접국으로 도피할 가능성이 있다고 보고 베트남 등에 공문을 보내 대응 강화를 요청해왔습니다.



이런 가운데 지난달 21일 다낭 경찰 주재관이, 실종 신고가 접수된 20대 남성이 이 조직의 핵심 구성원이자 인터폴 적색수배자임을 확인하고 추적에 착수했습니다.



이 과정에서 이 남성과 함께 다낭 시내 호텔에서 머물던 20대 남성도 적색수배자로 파악됐습니다.



경찰은 다낭 공안청과 공조해 현지 거주 시설에서 두 남성과 함께 또 다른 조직원 1명 등 모두 3명을 검거했습니다.



같은 날 호찌민시에선 경찰 주재관이 불법 입국 첩보를 바탕으로 현지 공안청과 함께 20대 조직원 1명을 붙잡았습니다.



또 남부 칸화성에선 출입국관리청 공안이 밀입국 혐의로 30대 조직원 1명을 체포했습니다.



이재영 경찰청 국제협력관은 "이번 검거는 동남아 스캠 범죄 확산이 우려되는 상황에서 양국 간 긴밀한 국제 공조로 거둔 구체적 성과"라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)