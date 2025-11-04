손흥민 '1골 1도움'…'흥부 듀오' 앞세워 8강 진출

<앵커>



LA FC 손흥민 선수가 단짝 부앙가와 함께 플레이오프에서도 펄펄 날았습니다. 선제골을 폭발하고, 결승골을 도와 8강 진출을 이끌었습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



골과 도움 없이도 1차전 MVP에 뽑힌 손흥민은 2차전에서는 일찌감치 골과 어시스트를 모두 작성했습니다.



전반 21분 부앙가의 패스를 받아 거침없이 내달린 뒤, 헛다리 짚기로 상대 수비를 제치고 왼발 선제골을 터뜨렸습니다.



자신의 플레이오프 첫 골이자 시즌 10호 골입니다.



4분 뒤 역습 상황에선 부앙가와 역할을 바꿔 결승골을 합작했습니다.



손흥민이 골키퍼까지 제치고 패스를 내주자, 부앙가가 가볍게 마무리해 LA에서만 개인 통산 100호 골을 달성했습니다.



['단짝' 손흥민이 어시스트한 정말 특별한 골(100호 골)입니다. LA FC의 최근 24골 중 21골을 손흥민과 부앙가 '듀오'가 만들어냅니다.]



전반 44분 부앙가의 추가 골로 일찌감치 승부의 추가 기운 가운데, 3:1로 앞선 후반 43분 교체된 손흥민은 종료 직전 쐐기골이 터지자 벤치에서 뛰어나와 기쁨을 만끽했습니다.



손흥민의 활약을 앞세운 LA FC는 3전 2선승제의 1라운드를 2연승으로 통과했습니다.



[체룬돌로/LA FC 감독 : 손흥민같이 뛰어난 선수는 거의 막을 수가 없습니다. 오른발 왼발 모두 잘 쓰는 선수죠.]



손흥민은 홍명보호에 합류해 A매치 2연전을 치른 뒤, '독일의 전설' 토마스 뮐러가 이끄는 밴쿠버와 8강 단판 승부를 벌입니다.



(영상편집 : 장현기, 디자인 : 서승현)