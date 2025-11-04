뉴스

강서구 다세대주택 불…대전 공장서도 화재

김진우 기자
작성 2025.11.04 06:21 조회수
<앵커>

어제(3일) 저녁 서울 강서구의 한 다세대 주택에서 불이 났습니다. 이 불로 주민 1명이 다쳐서 병원으로 옮겨졌습니다.

밤사이 사건·사고 소식, 김진우 기자입니다.

<기자>

주택 창문에서 뿌연 연기가 뿜어져 나오고, 집 안에서 불이 활활 타오릅니다.

어제저녁 7시 40분쯤 서울 강서구 화곡동의 한 3층짜리 다세대주택 2층에서 불이 났습니다.

이 불로 연기를 들이마신 3층 주민 1명이 소방당국에 구조돼 병원 치료를 받았고, 다른 주민 10명은 스스로 대피했습니다.

집 안도 모두 불에 타 소방당국 추산 3천만 원 정도의 재산 피해가 발생했습니다.

소방당국은 무선 조종 모형 차량 배터리를 충전하던 중 불이 난 것으로 보고 있습니다.

---

공장 건물에서 시뻘건 불길이 치솟습니다.

어제저녁 6시 30분쯤 대전 동구의 한 식품 제조 공장에서 불이 났습니다.

소방당국은 대응 1단계를 발령해 진화 작업을 벌였고, 3시간 반만인 밤 10시쯤 불을 완전히 껐습니다.

이 불로 2층짜리 공장 1개 동이 모두 불에 탔습니다.

화재 당시 직원들이 다른 건물에 있어서 인명 피해는 없었습니다.

---

어젯밤 11시 40분쯤에는 제주 한림읍 협재포구 근처 바다에서 29톤짜리 어선이 좌초됐습니다.

60대 선장 등 어선에 타고 있던 선원 10명은 해경에 의해 무사히 구조됐습니다.

해경은 선박을 가까운 항구로 예인하고, 사고 원인을 조사할 방침입니다.

(영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 서울강서소방서·대전소방본부·제주해양경찰서·시청자 송영훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
