1. '재판중지법' 하루 만에 번복…대통령실이 제동



민주당이 임기 중인 대통령의 형사 재판을 중지하는 '대통령 재판 중지법' 추진 방침을 하루 만에 번복했습니다. 대통령실이 대통령을 정쟁의 중심에 끌어들이지 말라며 직접 제동에 나선 것입니다.



2. 미, '북 석탄 수출' 관여 선박 유엔 제재 추진



미국 국무부가 북한산 석탄, 철광석을 중국으로 수출하는 데 관여한 제3국 선박 7척에 대해 유엔 제재를 추진하고 나섰습니다. 트럼프 2기 행정부 들어 북한 관련 유엔 제재를 추진하는 것은 이번이 처음입니다.



3. 이 대통령, 오늘 '728조' 예산안 시정연설



이재명 대통령이 오늘(4일) 728조 원 규모의 내년도 정부 예산안에 대한 국회 시정 연설을 합니다. 이 대통령은 정부가 제출한 예산안의 방향성을 설명하고, 신속한 처리에 협조해달라고 당부할 계획입니다.



4. "윤, 한동훈 총으로 쏴 죽이겠다고 말해"



윤석열 전 대통령 내란재판에서 곽종근 전 특전사령관이 계엄 2달 전 윤 전 대통령으로부터 한동훈 전 대표를 잡아오면 총으로 쏴서라도 죽이겠다는 말을 들었다고 증언했습니다. 윤 전 대통령 측은 그런 발언을 한 적 없다고 부인했습니다.