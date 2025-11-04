뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.11.04 06:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. '재판중지법' 하루 만에 번복…대통령실이 제동

민주당이 임기 중인 대통령의 형사 재판을 중지하는 '대통령 재판 중지법' 추진 방침을 하루 만에 번복했습니다. 대통령실이 대통령을 정쟁의 중심에 끌어들이지 말라며 직접 제동에 나선 것입니다.

2. 미, '북 석탄 수출' 관여 선박 유엔 제재 추진

미국 국무부가 북한산 석탄, 철광석을 중국으로 수출하는 데 관여한 제3국 선박 7척에 대해 유엔 제재를 추진하고 나섰습니다. 트럼프 2기 행정부 들어 북한 관련 유엔 제재를 추진하는 것은 이번이 처음입니다.

3. 이 대통령, 오늘 '728조' 예산안 시정연설

이재명 대통령이 오늘(4일) 728조 원 규모의 내년도 정부 예산안에 대한 국회 시정 연설을 합니다. 이 대통령은 정부가 제출한 예산안의 방향성을 설명하고, 신속한 처리에 협조해달라고 당부할 계획입니다.

4. "윤, 한동훈 총으로 쏴 죽이겠다고 말해"

윤석열 전 대통령 내란재판에서 곽종근 전 특전사령관이 계엄 2달 전 윤 전 대통령으로부터 한동훈 전 대표를 잡아오면 총으로 쏴서라도 죽이겠다는 말을 들었다고 증언했습니다. 윤 전 대통령 측은 그런 발언을 한 적 없다고 부인했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지