뉴스

젤렌스키 "독일·덴마크에 무기 수출 사무소 설립"

정성진 기자
작성 2025.11.04 03:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
젤렌스키 "독일·덴마크에 무기 수출 사무소 설립"
▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 독일 베를린과 덴마크 코펜하겐에 무기 수출 및 공동 무기 생산 사무소를 설립할 예정이라고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 현지시간 3일 기자들에게 이같이 밝히며 해군용 드론과 포병 시스템 등이 우크라이나가 수출할 수 있는 무기 중 일부라고 말했다고 로이터 통신이 전했습니다.

젤렌스키 대통령은 아울러 우크라이나가 올해 말까지 자체 개발 미사일인 플라밍고와 루타의 대량 생산을 시작할 계획이라고 말했습니다.

플라밍고는 장거리 순항미사일로 사정거리가 3천㎞에 달해 키이우에서 약 750km 떨어진 모스크바는 물론이고 러시아의 서편 영토 상당 부분을 타격할 수 있습니다.

루타는 드론과 미사일의 특성을 결합한 순항 미사일입니다.

젤렌스키 대통령은 다가오는 겨울에 대비해 가스 수입을 확보하기 위해서 7억 5천만 달러, 우리 돈 약 1조 원을 추가 조달해야 한다고 밝혔습니다.

우크라이나는 러시아가 최근 몇 주간 우크라이나 에너지 시설에 대한 공격을 강화해 피해가 커지자 천연가스 수입량을 30% 늘리려 계획하고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지