젤렌스키 "독일·덴마크에 무기 수출 사무소 설립"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 독일 베를린과 덴마크 코펜하겐에 무기 수출 및 공동 무기 생산 사무소를 설립할 예정이라고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 현지시간 3일 기자들에게 이같이 밝히며 해군용 드론과 포병 시스템 등이 우크라이나가 수출할 수 있는 무기 중 일부라고 말했다고 로이터 통신이 전했습니다.젤렌스키 대통령은 아울러 우크라이나가 올해 말까지 자체 개발 미사일인 플라밍고와 루타의 대량 생산을 시작할 계획이라고 말했습니다.플라밍고는 장거리 순항미사일로 사정거리가 3천㎞에 달해 키이우에서 약 750km 떨어진 모스크바는 물론이고 러시아의 서편 영토 상당 부분을 타격할 수 있습니다.루타는 드론과 미사일의 특성을 결합한 순항 미사일입니다.젤렌스키 대통령은 다가오는 겨울에 대비해 가스 수입을 확보하기 위해서 7억 5천만 달러, 우리 돈 약 1조 원을 추가 조달해야 한다고 밝혔습니다.우크라이나는 러시아가 최근 몇 주간 우크라이나 에너지 시설에 대한 공격을 강화해 피해가 커지자 천연가스 수입량을 30% 늘리려 계획하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)