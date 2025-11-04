셧다운 장기화에 미 공항 마비 우려…교통장관 "전 공역 닫아야 할 수도"

▲ 3일(현지시간) 시카고 오헤어 국제공항에서 여행객들이 항공권을 확인하고 있다.

미국 연방정부의 일부 기능이 정지된 '셧다운' 장기화로 미국 항공 운송에 심각한 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.숀 더피 미 교통부 장관은 현지시간 3일 CNBC 인터뷰에서 "만약 안전하지 않다고 판단되면 모든 공역을 닫을 것"이라며 "사람들의 이동을 허용하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.더피 장관은 "아직 그 정도 수준은 아니다. 현재는 상당한 지연이 빚어지는 상황"이라면서도 "(항공관제 시스템의) 리스크가 현저히 커졌다"고 지적했습니다.미국은 연방정부의 셧다운이 한 달을 넘기면서 가뜩이나 인력난을 겪는 항공관제사 부족 현상이 심해지고, 근무 인력의 피로도도 높아지고 있습니다.현재 근무하는 항공관제사 1만 3천 명은 필수 근무 인력으로 분류돼 무급으로 일하고 있습니다.미연방항공청에 따르면 이마저도 목표 인력 규모보다 3천500명 정도 부족한 상황으로 대다수 관제사가 초과 근무나 주6일 근무를 해왔습니다.게다가 셧다운 장기화로 관제사들이 결근하거나 휴가를 가는 경우가 잦아지면서 미국의 주요 공항에선 항공편 지연·취소가 잇따르고, 승객들은 긴 대기 시간에 고통받고 있습니다.지난달 31일 전국에서 6천200편이 지연되고 500편이 취소되는 사태가 발생했는데, 그 원인은 65%가 관제사 결근 때문이라고 더피 장관은 전했습니다.지난 1일 4천600편 지연, 173편 취소, 2일 5천800편 지연, 244편 취소 등 주말에도 항공편 지연, 취소는 이어졌습니다.더피 장관은 휴가를 내고 자리를 뜬 관제사들을 해고할 계획은 없다면서 "그들 모두에게 업무에 복귀해 달라고 요청하고 있다"고 말했습니다.델타, 유나이티드, 사우스웨스트, 아메리칸 등 미국의 주요 항공사와 전미항공관제사협회는 의회에 셧다운을 끝내기 위한 임시예산안 처리를 촉구했습니다.스콧 커비 유나이티드항공 CEO는 최근 인터뷰에서 여행객 수요가 몰리는 11월 말 추수감사절 연휴 시즌을 앞두고 항공편 예약·운항의 심각한 차질이 우려된다고 말했다고 로이터 통신은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)