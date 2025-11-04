뉴스

이 대통령, 오늘 미 국방장관 접견…'핵잠수함 건조' 논의

강민우 기자
작성 2025.11.04 00:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 오늘(4일) 한국을 찾은 헤그세스 미 국방장관의 예방을 받고, 핵 추진 잠수함 건조에 대해 논의할 예정입니다. 또 전시작전통제권, 주한미군기지 관련 이슈도 함께 다뤄질 전망입니다.

강민우 기자가 보도합니다.

<기자>

이재명 대통령은 방한 중인 피트 헤그세스 미 국방장관의 예방을 오늘 받을 예정입니다.

이 대통령 취임 후 미 국방장관의 예방은 처음입니다.

이 접견에서 우리나라의 핵 추진 잠수함 건조에 대한 구체적인 논의가 이뤄질 예정인 것으로 SBS 취재 결과 파악됐습니다.

대통령실은 지난달 29일 한미 정상회담에서 이 대통령이 트럼프 미국 대통령에게 요청한 핵 추진 잠수함용 연료를 미국으로부터 공급받는 문제와 관련해 중국도 설득됐다고 생각한다고 밝혔습니다.

[강훈식/대통령비서실장 : 북한이 핵잠수함을 보유했다고 선포한 이상 대한민국도 거기에 상응하는 전력을 가져야 한다는 것을 (미국과 중국에) 설명해 왔고 그것이 설득되었다, 전 이렇게 생각합니다.]

한미 정상회담 직후 트럼프 대통령은 SNS를 통해 핵 추진 잠수함 건조를 승인한다면서, 미국에 있는 한화 필리조선소에서의 건조를 언급했습니다.

이에 대통령실은 '핵연료 공급 문제'도 트럼프 대통령의 승인을 받은 거라는 입장입니다.

이번 접견에서도 이와 관련한 조율이 이뤄질 수 있습니다.

핵 추진 잠수함 외에 전시작전통제권 전환, 주한미군기지, 동맹 현대화 등도 논의 테이블에 오를 전망입니다.

헤그세스 장관은 이재명 정부가 추진하는 전작권 전환에 대해 "훌륭한 일"이라며 "주도적 역할을 점점 더 기꺼이 맡길 원하고, 또 그래야 한다"고 말한 바 있습니다.

(영상취재 : 하  륭·김남성, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 방민주)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지