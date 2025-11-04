이 대통령, 오늘 미 국방장관 접견…'핵잠수함 건조' 논의

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(4일) 한국을 찾은 헤그세스 미 국방장관의 예방을 받고, 핵 추진 잠수함 건조에 대해 논의할 예정입니다. 또 전시작전통제권, 주한미군기지 관련 이슈도 함께 다뤄질 전망입니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 방한 중인 피트 헤그세스 미 국방장관의 예방을 오늘 받을 예정입니다.



이 대통령 취임 후 미 국방장관의 예방은 처음입니다.



이 접견에서 우리나라의 핵 추진 잠수함 건조에 대한 구체적인 논의가 이뤄질 예정인 것으로 SBS 취재 결과 파악됐습니다.



대통령실은 지난달 29일 한미 정상회담에서 이 대통령이 트럼프 미국 대통령에게 요청한 핵 추진 잠수함용 연료를 미국으로부터 공급받는 문제와 관련해 중국도 설득됐다고 생각한다고 밝혔습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 북한이 핵잠수함을 보유했다고 선포한 이상 대한민국도 거기에 상응하는 전력을 가져야 한다는 것을 (미국과 중국에) 설명해 왔고 그것이 설득되었다, 전 이렇게 생각합니다.]



한미 정상회담 직후 트럼프 대통령은 SNS를 통해 핵 추진 잠수함 건조를 승인한다면서, 미국에 있는 한화 필리조선소에서의 건조를 언급했습니다.



이에 대통령실은 '핵연료 공급 문제'도 트럼프 대통령의 승인을 받은 거라는 입장입니다.



이번 접견에서도 이와 관련한 조율이 이뤄질 수 있습니다.



핵 추진 잠수함 외에 전시작전통제권 전환, 주한미군기지, 동맹 현대화 등도 논의 테이블에 오를 전망입니다.



헤그세스 장관은 이재명 정부가 추진하는 전작권 전환에 대해 "훌륭한 일"이라며 "주도적 역할을 점점 더 기꺼이 맡길 원하고, 또 그래야 한다"고 말한 바 있습니다.



(영상취재 : 하 륭·김남성, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 방민주)