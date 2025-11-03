뉴스

'중국 킬러' 페이커, 4연속 결승행 새 역사

유병민 기자
작성 2025.11.03 21:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

세계 최대 e스포츠 대회인 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 일명 롤드컵에서 최고 스타, 페이커 이상혁 선수가 이끄는 T1이 중국 킬러의 위용을 뽐내며 사상 처음으로 4회 연속 결승에 올랐습니다.

유병민 기자입니다.

<기자>

페이커가 이끄는 T1은 상하이에서 열린 준결승에서 중국 TES를 완파하고, 4년 만의 정상을 노리던 중국 e스포츠의 꿈을 좌절시켰습니다.

[중국 중계 캐스터 : 세월이 지나 팀원이 바뀌고, 팀명도 두 번 바뀌어도 패배의 쓴맛 또한 변하지 않았습니다.]

T1은 국내 팀 4번 시드로 힘겹게 롤드컵에 합류했지만, 자유자재로 게임 캐릭터를 바꿔가며 상대에 대응한 페이커를 앞세워, 예선과 8강, 4강에서 중국팀을 연파했고, 중국팀 상대 통산 13전 전승의 기록도 썼습니다.

[이상혁/페이커·T1 미드라이너 : 굉장히 재밌는 기록인 거 같고, 항상 승리만을 향해서 경기했기 때문에 그런 기록들도 생길 수 있었다고 생각하고요.]

사상 첫 4회 연속 결승에 오른 페이커는, 오는 9일 국내 라이벌 KT와 결승에서, 사상 첫 3회 연속이자 통산 6번째 우승컵에 도전합니다.

[이상혁/페이커·T1 미드라이너 : 3연속 우승이란 기록도 굉장히 멋있는 기록이긴 하지만, 저는 그냥 다음 경기 이기고 싶다는 생각으로 준비해 보도록 하겠습니다.]

(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 이연준, 영상제공 : 라이엇게임즈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지