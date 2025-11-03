뉴스

경호처 등 사칭 '노쇼 사기단'…잡고 보니 캄보디아 거점

SBS 뉴스
작성 2025.11.03 21:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

군부대나 정당, 경호처를 사칭해 이른바 '노쇼 사기'를 일삼은 보이스피싱 조직이 경찰에 붙잡혔습니다. 검거된 조직원만 100명이 넘고 확인된 피해 규모가 69억 원에 달하는데, 이번에도 거점은 캄보디아였습니다.

G1 방송 모재성 기자입니다.

<기자>

서울의 한 통신판매점.

경찰이 판매점 곳곳을 뒤져 유심 수십 장을 찾아냅니다.

사기 범죄에 활용되는 유심입니다.

통신판매점으로 위장하고 외국인 신분증을 도용한 후 유심을 개통해 범죄 조직에 공급하는 역할을 했습니다.

[범죄단체 조직원 : 이 사람들이 이제 거래처여가지고. ○○컨설팅이나 카페나 이런 데서 연락을 해서, 일단 와 달라고 얘기를 해서 계약을 하자 이런 느낌으로.]

경찰이 캄보디아 거점 '노쇼 사기' 가담 조직원들을 검거했습니다.

검거된 인원만 모두 114명으로 이 중 18명은 구속됐습니다.

경찰이 확인한 노쇼 사기는 560건, 금액으로는 69억 원에 달합니다.

이들은 군 간부나 정당 관계자, 대통령경호처 등을 사칭해 대량 주문을 넣은 뒤, 이를 미끼로 대리 송금을 유도하는 방식을 썼습니다.

앞서 지난 5월 캄보디아 시아누크빌 현지 콜센터를 급습해 해외 조직원 3명을 검거하기도 했습니다.

이 범죄단체는 국내를 옮겨 다니며 해외와 통신을 유지하는 중계기 관리 조직과, 피해금을 국내 가상자산 거래소에서 해외 거래소로 송금하는 자금 세탁 조직 등 철저히 역할도 분담한 것으로 경찰은 보고 있습니다.

[전인재/강원경찰청 피싱범죄수사계장 : 비정상적인 고수익을 약속하는 제안은 납치, 감금 등 피해로 이어질 뿐만 아니라 사기죄 공범으로 중한 처벌을 받게 되니 해외 취업 사기에 주의하기 바라며.]

경찰은 해외 총책에 대해 인터폴 적색수배를 내리고, 수사를 계속 이어갈 계획입니다.

(영상취재 : 박종현 G1 방송, 화면제공 : 강원경찰청)

G1 모재성
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지