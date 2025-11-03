한국 여행 왔다가 참변…만취 운전자 다음 날 충격 상태

<앵커>



어젯(2일)밤 서울에서 만취한 남성이 몰던 차량에 일본인 관광객 모녀가 치여 50대 어머니가 숨졌습니다. 딸이 어머니를 모시고 2박 3일 일정으로 효도 관광을 왔다가 여행 첫날에 사고를 당한 겁니다.



보도에 박재연 기자입니다.



<기자>



어젯밤 10시쯤 서울 동대문역 인근 사거리, 신호등에 파란불이 들어오자 행인들이 차례로 횡단보도를 건넙니다.



그런데 갑자기 흰색 승용차 1대가 횡단보도로 내달리더니, 행인들을 향해 돌진합니다.



만취한 30대 남성 A 씨가 몰던 차량이 행인 2명을 들이받은 겁니다.



피해자들은 일본인 관광객 모녀로, 보행 신호에 횡단보도를 건너다 변을 당했습니다.



2박 3일 일정으로 오사카에서 한국을 찾은 모녀는 여행 첫날 동대문에서 쇼핑을 마친 뒤 낙산 성곽길을 보러 가던 길이었습니다.



요양보호사인 50대 어머니는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌고, 30대 딸도 중상을 입어 치료를 받고 있습니다.



[목격자 : 경찰차가 엄청 있다고 저희도 이제 서로. 원래는 평소에 그렇게 안 오고, 와봤자 그냥 순찰차 몇 대만 오는데.]



당시 운전자 A 씨는 혈중알코올농도가 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었던 걸로 확인됐습니다.



A 씨는 식당에서 소주 3병을 마신 뒤 1km가량 운전을 하다가 사고를 냈고, 동승자는 없었던 걸로 조사됐습니다.



A 씨는 경찰 조사가 이뤄진 오후까지도 술에 취해 있었는데, 음주 등 범행 사실을 모두 시인한 걸로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨에 대해 음주운전 등의 혐의로 구속영장을 신청할 예정이며 피해자 가족이 입국하는 대로 장례 절차 등을 지원할 방침이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김윤성)