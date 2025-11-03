뉴스

"검찰서도 안 꺼낸 말" 곽종근, 윤 면전서 작심 발언하자

백운 기자
작성 2025.11.03 20:54 수정 2025.11.03 21:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

내란 우두머리 혐의 재판에 나온 곽종근 전 특전사령관이 작심 발언을 내놨습니다. 계엄 선포 두 달 전 윤석열 전 대통령이 한동훈 전 대표를 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 말했다는 겁니다. 윤 전 대통령 측은 전혀 사실이 아니라고 반박했습니다.

백운 기자의 보도입니다.

<기자>

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 27번째 공판.

지난 공판에 이어 곽종근 전 특수전사령관에 대한 윤 전 대통령 측 반대신문이 이어졌습니다.

윤 전 대통령은 곽 전 사령관이 쓸데없이 길게 말한다며 답변 태도를 비판했고,

[윤석열/전 대통령 : (탄핵심판 때도) 제한 시간 안에 몇 개 물어보지 못했습니다. 원래 답변을 저런 스타일로 하기 때문에.]

윤 전 대통령 변호인들은 '의원을 끄집어내란 지시를 받았다'는 증언이 자신의 형사 책임을 줄이기 위한 것 아니냐고 곽 전 사령관을 추궁했습니다.

[위현석/윤 전 대통령 변호인 : '대통령으로부터 지시를 받았다고 하면 증인의 책임이 낮아질 수 있겠다, 대통령이 국회의원을 끌어내라고 지시했다고 하면 파괴력이 있어서 증인에게 집중된 관심을 돌릴 수 있겠다'라는 생각을 했을 것으로 보이는데 어떻습니까?]

[곽종근/전 특수전사령관 : 제가 그런 생각을 가진 적도 없고요. 제가 당일 있었던 사실을 그대로 얘기해야 한다는 생각밖에 없었기 때문에.]

그러던 중 곽 전 사령관은, 검찰에서도 이야기하지 않았다면서, 지난해 10월 1일 국군의 날 시가행진 뒤 관저에서 진행된 만찬에서, 윤 전 대통령이 한동훈과 일부 정치인을 지목해 잡아 오라며, 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 말했다고 증언했습니다.

앞서 곽 전 사령관은 당시 만찬에서 윤 전 대통령으로부터 비상대권이라는 말을 들었다고 했는데, 윤 전 대통령이 "시국 이야기를 할 자리가 아니었고 곽 전 사령관이 술을 많이 마셨다"며 신빙성을 공격하자 작심 발언을 한 겁니다.

그러자 윤 전 대통령은 어색하게 웃으며 추가 질문을 하지 않았습니다.

윤 전 대통령 측은 언론 공지를 통해 해당 발언은 사실이 아니라고 반박했습니다.

(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 박소연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지