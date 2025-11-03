"열 안 떨어져" 병원 '북새통'…"10년 새 최대 유행" 비상

<앵커>



부쩍 추워진 날씨, 독감 조심하셔야겠습니다. 지난해보다 의심 환자가 3배 이상 늘었는데요. 질병 당국은 올겨울 독감이 최근 10년 새 가장 심했던 수준으로 유행할 수 있다고 예측했습니다.



장훈경 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(3일) 오후 서울의 한 소아청소년과 전문병원, 아이들과 부모들이 대기실을 가득 메웠습니다.



대부분 감기 증세를 호소합니다.



[보호자 : 친구들이 독감이 많아서….]



[의사 : 열은 안 나요, 어머니?]



[김미선/18개월 아이 보호자 : 해열제를 안 먹을 때는 거의 39도 후반? (어린이집 아이들) 절반 이상이 요즘에는 독감이나 코로나도 있다고 하고.]



지난달 19일부터 25일까지 외래환자 1천 명 중 독감 의심 환자는 13.6명으로 집계됐습니다.



지난해 같은 기간보다 3배 이상 높은 수치입니다.



쉽게 떨어지지 않는 38도 이상의 고열과 기침, 콧물, 인후통 등이 이번 독감의 대표적 증상입니다.



독감 의심 환자 중에는 특히 7세에서 12세, 1세에서 6세 순으로 소아, 청소년들 비중이 높았습니다.



[정종기/소아청소년과 전문의 : 아무래도 친구들 간의 긴밀한 접촉의 가능성이 더 높기 때문에 다른 나이대에 비해서 더 유행에 취약한 부분이 있고.]



독감으로 입원한 환자도 누적 377명으로, 지난해 같은 기간의 5배를 웃돌고 있습니다.



질병청은 올겨울 독감 유행이 최근 10년 내 최대 수준일 걸로 예측했습니다.



지난해보다도 두 달가량 먼저 유행한 데다, 남반구에서의 발생 상황 등을 고려한 겁니다.



하지만 지난달 기준으로 65세 이상 60.5%, 13세 이하 어린이 40.5%만 백신을 맞는 등 고위험군 접종률이 저조한 상황입니다.



[홍정익/질병관리청 감염병정책국장 : 백신주(백신을 만들 때 쓴 바이러스)가 현재 유행하고 있는 바이러스와 유사해서 독감을 예방하는데 충분히 효과가 있습니다.]



예방 접종 후 몸 안에 항체가 생기려면 2주 정도가 필요해, 겨울철 본격 유행에 대비하려면 가급적 11월 중순까지는 백신을 맞는 게 좋습니다.



