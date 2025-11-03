뉴스

엔비디아 GPU 26만 장 언제?…피지컬 AI 강자 되려면

김관진 기자
작성 2025.11.03 20:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

엔비디아가 우리나라에 공급하겠다는 GPU 26만 장. 언제 도입되고, 또 어떤 용도로 쓰일지가 관심입니다.

GPU 도입이 우리 AI 산업에는 어떤 의미를 가지고 있는지, 김관진 기자가 취재했습니다.

<기자>

엔비디아가 한국에 공급하기로 한 그래픽처리장치, GPU는 모두 26만 장입니다.

수십만 장씩 보유한 미국 빅테크들에 비해선 적지만, 영국이 내년까지 확보했다고 밝힌 12만 장의 두 배를 넘는 수준입니다.

한 장에 수천만 원에 달하는 GPU 확보를 위해 전 세계 정부와 기업들이 사활을 거는 상황에서, 이번 합의로 AI 산업 발전을 위한 토대는 마련된 것으로 평가됩니다.

챗봇이나 AI 비서 형태인 소프트웨어로서의 AI를 넘어, 로봇과 자동차 등 물리적 세계에 AI를 접목한 '피지컬 AI' 강자가 되기 위해선 기초 인프라인 GPU를 정부가 밝힌 2030년까지 순조롭게 도입하는 게 1차 관건입니다.

[김정호/카이스트 전기및전자공학부 교수 : (GPU) 26만 대를 줌으로써 기업들 네다섯 군데가 AI 개발과 서비스를 할 수 있는 토대를 줬다, 기회를 줬다 이렇게 1차적으로 볼 수 있습니다.]

젠슨 황은 제조와 소프트웨어 역량, AI 기술을 갖춘 한국을 '피지컬 AI'를 발전시키는 데 최적의 실험장으로 꼽았습니다.

[젠슨 황/엔비디아 CEO : 한국에겐 특별한 기회입니다. 성공을 위해 필요한 세 가지 핵심적이고 필수적인 역량을 모두 갖춘 국가는 전 세계에 거의 없습니다.]

도입 이후의 활용 방안은 더 중요합니다.

[최태원/SK그룹 회장 : 메모리 칩 생산 공정을 완전 자율화를 해서 오토노머스 팩토리를 만들 수 있는 형태로 우리 제조 AI를 만들도록 하겠습니다.]

대기업뿐만 아니라 정부 연구기관이나 스타트업들도 AI 연구에 집중할 수 있는 환경을 조성해 인재 유출을 막고 AI 생태계를 탄탄히 조성하는 게 필요합니다.

막대한 GPU를 구동하려면 전력 생산과 공급망을 획기적으로 늘려야 한다는 지적도 나오고 있습니다.

(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지