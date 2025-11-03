뉴욕 시장 선거 사전투표 역대 최고…MZ 참여도 높아

▲ 조란 맘다니 뉴욕시장 후보

현지시간 4일 치러질 미국 뉴욕시장 선거에서 첫 무슬림 시장이 나올지 관심이 집중된 가운데 사전 투표율이 역대 최고를 기록했습니다.뉴욕타임스(NYT)가 뉴욕시 선거위원회 자료를 확인한 결과 지난달 25일부터 이달 2일까지 진행된 사전투표에는 총 73만 5천 명이 참여했습니다.이는 대통령 선거가 아닌 선거에서 진행된 사전투표 중 역대 최고 투표율이라고 신문은 전했습니다.올해 사전투표자는 2021년 선거에 비해 4배 이상 많았습니다.당시 민주당 후보 에릭 애덤스가 민주당 강세 지역인 뉴욕에서 승리할 것이 확실시되던 상황에서 17만 명만 사전투표에 나섰습니다.올해는 젊은 유권자의 참여도 급증해 35세 미만이 지난주 후반에만 10만 명 이상 투표장에 나오면서 사전투표자 나이 중간값은 50세로 떨어졌습니다.뉴욕주지사를 뽑은 2022년 중간선거 때는 55세 이상이 주로 사전투표에 참여했습니다.사전투표 열기가 뜨거운 것은 뉴욕시장 선거에 쏠린 관심 때문입니다.이번 선거는 인도계 무슬림인 진보 성향의 신예 조란 맘다니(34) 민주당 후보와 뉴욕주지사를 지낸 무소속 앤드루 쿠오모(67) 후보의 대결로 치러지고 있습니다.무명에 가까웠던 정치 신인 맘다니는 지난 6월 뉴욕시장 예비선거에서 거물 정치인인 쿠오모 전 주지사를 꺾고 민주당 후보로 선출돼 미 정치권 안팎에 파장을 일으켰습니다.뉴욕시는 민주당의 텃밭으로 꼽히는 곳이라, 민주당 후보로 선출되면 당선 가능성이 큽니다.맘다니 후보는 고물가에 시달리는 뉴욕 서민층의 생활을 개선하는 데 중점을 둔 공약을 내걸어 돌풍을 몰고 왔습니다.맘다니는 버니 샌더스 연방 상원의원(버몬트·무소속), 알렉산드리아 오카시오-코르테스 연방 하원의원(뉴욕·민주) 등이 속한 미국 민주사회주의자(DSA) 진영에 소속돼 이들의 전폭적인 지지를 받고 있습니다.맘다니가 승리할 경우 미국 민주당 내에서는 당내 비주류인 진보 진영의 입지가 강화될 것으로 전망됩니다.또 그의 승리는 민주당의 2026년 중간선거와 2028년 대선 전략에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)