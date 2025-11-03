배우 이선균 수사 정보 유출…전직 경찰관 징역 3년 구형

▲ '이선균 수사정보 유출' 혐의 경찰관 영장실질심사

마약 투약 혐의로 수사를 받다가 숨진 배우 이선균(48) 씨의 수사 정보를 유출한 전직 경찰관에게 검찰이 징역형을 구형했습니다.오늘(3일) 법조계에 따르면 검찰은 인천지법 형사11단독 김샛별 판사 심리로 열린 결심 공판에서 공무상비밀누설 등 혐의로 기소된 30대 A 전 경위에게 징역 3년을 구형했습니다.A 전 경위의 선고 공판은 다음 달 17일 오후 인천지법에서 열릴 예정입니다.A 전 경위는 2023년 10월 이 씨 마약 의혹 사건의 수사 진행 상황을 담은 자료 (수사진행 보고서)를 사진으로 찍어 전송하는 방식 등으로 B 씨 등 기자 2명에게 유출한 혐의를 받습니다.A 씨가 유출한 보고서는 인천경찰청 마약범죄수사계가 2023년 10월 18일 작성한 것으로, 이 씨의 마약 사건과 관련한 대상자 이름과 전과, 신분, 직업 등 인적 사항이 담겼습니다.자료를 B 씨로부터 전달받은 한 연예 매체는 이 씨 사망 이튿날인 2023년 12월 28일 이 보고서 편집본 사진과 내용을 보도했습니다.이후 파면된 A 전 경위는 이에 불복해 인천경찰청장을 상대로 파면 처분 취소 소송을 제기했으나 1심에서 패소했습니다.한편 배우 이 씨의 수사 진행 상황 등을 지역 신문 기자에게 알려준 인천지검 소속 40대 검찰 수사관 C 씨도 기소돼 재판을 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)