뉴스

서부지법 2층까지 진입한 윤 지지자, 2심도 실형…공탁해 감형

권민규 기자
작성 2025.11.03 15:12 수정 2025.11.03 15:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
서부지법 2층까지 진입한 윤 지지자, 2심도 실형…공탁해 감형
▲ 지난 1월 19일 오전 서울 마포구 서울서부지방법원 후문에서 윤 전 대통령 지지자들이 경내로 진입하고 있다.

지난 1월 서울서부지법 난동사태 당시 법원에 침입한 남성이 2심에서 감형받았습니다.

서울서부지법 형사항소 3-1부(반정우 부장판사)는 특수건조물침입 등 혐의로 기소된 63세 이 모 씨에게 징역 1년 4개월을 선고한 원심 판결을 파기하고 징역 1년을 선고했다.

재판부는 "죄질이 나빠 비난 가능성이 크다"면서도 "피고인이 1천만 원을 공탁한 상황을 고려했다"고 설명했습니다.

이 씨는 1월 19일 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장 발부 직후 서부지법에 침입해 청사 2층까지 진입한 혐의를 받습니다.

오늘(3일) 서부지법 형사항소 3-2부(정성균 부장판사)는 1심에서 각각 징역 1년, 징역 1년 2개월을 선고받은 37세 김 모 씨와 35세 최 모 씨의 항소를 기각했습니다.

김 씨는 서부지법 사태 당시 유리문을 힘으로 강제 개방하려 했으나 미수에 그친 혐의를 받습니다.

최 씨는 경내로 침입해 법원 건물을 파손한 것으로 조사됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지