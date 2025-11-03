뉴스

[자막뉴스] "답변 원래 저런 식!" 재판 도중 목소리 높인 윤석열…"제 기억은" 곽종근 답변이 점점

정경윤 기자
작성 2025.11.03 15:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
윤석열 전 대통령이 오늘(3일) 내란 재판에 다시 출석했습니다.

지난달 30일 4개월 만에 공판에 출석한 데 이어, 2주 연속 법정에 모습을 드러낸 겁니다.

핵심 증인인 곽종근 전 특수전사령관도 또 출석했습니다.

윤 전 대통령 측은 곽 전 사령관이 계엄 사흘 뒤 김병주 민주당 의원 유튜브에 출연해 '요원'과 '국회의원'을 혼동했다면서 곽 전 사령관의 진술이 변질됐다고 주장했습니다.

이에 대해 곽 전 사령관은 "저 부분은 여론의 공격을 많이 받았는데 제 기억은 명확하다"면서, "국회의원들을 밖으로 끌어내라는 말이 맞다"고 반박하는 등 설전이 벌어지기도 했습니다.

윤 전 대통령은 재판 중간중간 직접 발언에 나섰습니다.

오전 재판 종료 직전 지귀연 재판장은 윤 전 대통령 측에 "사람마다 언어 습관이 다른 걸 이해해야 한다"면서, "예스, 노 못하냐고 재촉하면 오히려 방어적으로 할 수 있다"고 지적했습니다.

그러자 윤 전 대통령은 "탄핵심판 때도 증인이 답변이 길고 엉뚱한 얘기를 많이 해서 제한 시간 안에 물어보지 못했다", "답변을 원래 저런 식으로 하기 때문에 변호인들이 탄핵 심판이 생각난 것"이라고 곽 전 사령관의 답변 태도를 지적하기도 했습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 소지혜 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지