[이슈人] LG 우승의 구심점…한국시리즈 MVP 김현수 인터뷰

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스>

■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커

■ 대담 : LG 트윈스 김현수 (한국시리즈 MVP)

Q. 한국시리즈 몇 차전 끝나고 '우승' 확신?



Q. 이번 한국시리즈 목표는 뭐였나?



Q. 우승 후 듣는 팬들의 함성은 어떤 느낌?



Q. 압도적 전력 LG 트윈스…강팀의 조건은?



Q. LG 트윈스 승리의 원동력은 무엇?



Q. 한국시리즈 앞두고 후배들에게 어떤 당부?



Q. LG 선수들, 경기 상황 읽고 움직인다?



Q. 9회초 2아웃…어떤 마음으로 타석에?



Q. 우승 후 선수들 한 명씩 안아준 마음은?



Q. MVP 수상 후 아내 이야기하며 울먹였는데?



Q. 다시 FA로…LG 트윈스에 남을 결심?



※ 자세한 내용은 영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)