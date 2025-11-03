뉴스

[이슈人] LG 우승의 구심점…한국시리즈 MVP 김현수 인터뷰

SBS 뉴스
작성 2025.11.03 19:25 수정 2025.11.03 19:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커
■ 대담 : LG 트윈스 김현수 (한국시리즈 MVP)
--------------------------------------------

Q. 한국시리즈 몇 차전 끝나고 '우승' 확신?

Q. 이번 한국시리즈 목표는 뭐였나?

Q. 우승 후 듣는 팬들의 함성은 어떤 느낌?

Q.  압도적 전력 LG 트윈스…강팀의 조건은?

Q.  LG 트윈스 승리의 원동력은 무엇?

Q. 한국시리즈 앞두고 후배들에게 어떤 당부?

Q. LG 선수들, 경기 상황 읽고 움직인다?

Q. 9회초 2아웃…어떤 마음으로 타석에?

Q. 우승 후 선수들 한 명씩 안아준 마음은?

Q. MVP 수상 후 아내 이야기하며 울먹였는데?

Q. 다시 FA로…LG 트윈스에 남을 결심?

※ 자세한 내용은 영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지