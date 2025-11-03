[자막뉴스] "이제 학폭 전력은 대학 못 갑니다"…서울대도 안 봐줬다 "불합격"

지난해 전국 거점 국립대 6곳이 학교폭력 전력이 있는 지원자 45명을 불합격 처리한 걸로 확인됐습니다.



강경숙 조국혁신당 의원실이 거점 국립대 10곳으로부터 받은 자료를 분석한 결과, 이들 학교는 2024학년도 입시에서 수시 37명, 정시 8명 등 모두 45명에게 학폭 이력을 이유로 감점을 적용해 최종 탈락시킨 것으로 나타났습니다.



가장 많이 떨어진 건 경북대였습니다.



수시에서 19명, 정시에서 3명, 모두 22명이 학폭 감점으로 불합격했습니다.



이어서 부산대 8명, 강원대와 전북대가 각각 5명, 경상국립대 3명, 서울대 2명 순이었습니다.



반면 전남대, 제주대, 충남대, 충북대 등 4개 대학은 당시 학폭 감점제를 적용하지 않아 불합격자가 없었습니다.



올해 고3이 치르는 2025학년도 입시부터는 모든 대학이 학폭 기록을 반드시 평가에 반영해야 합니다.



따라서 학폭 전력이 있는 학생들의 대학 진학은 더 어려워질 걸로 보입니다.



학교폭력 조치에는 1호 서면사과부터 9호 퇴학까지 모두 9단계가 있습니다.



감점 폭은 대학마다 다르게 정할 수 있습니다.



