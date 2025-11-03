뉴스

시흥서 술에 취해 주차 차량 훔쳐 몰다 사고 낸 40대 체포

권민규 기자
작성 2025.11.03
경기 시흥경찰서 전경 (사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
▲ 경기 시흥경찰서 전경

술에 취해 아파트 주차장에 있던 차량을 훔쳐 몰다가 사고를 낸 40대가 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 시흥경찰서는 절도, 도로교통법 위반(음주운전) 등 혐의로 A 씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 오늘(3일) 밝혔습니다.

A 씨는 그제 저녁 7시 30분쯤 시흥시 정왕동의 한 아파트 지상주차장에 주차된 스타렉스 승합차를 훔쳐 탄 혐의를 받습니다.

당시 차량에는 키가 꽂힌 채 문이 잠겨 있지 않았던 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 차를 몰고 나서다 단지 내에서 택시와 접촉 사고를 냈고, 이후 택시 기사가 A 씨의 음주 사실을 알아채자 또다시 차를 몰고 달아났습니다.

이어 도주 과정에서 오토바이와 SUV, 현장에 출동한 순찰차 등을 연이어 들이받았습니다.

다행히 사고로 인해 다친 사람은 나오지 않았습니다.

체포 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 확인됐습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편 구체적인 범행 경위를 조사하고 있습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
