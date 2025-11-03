경찰, 가세연 김세의 늑장 수사 인정 "전담팀 구성해 수사 속도 낼 것"

유튜브 채널 '가로세로연구소(가세연)' 김세의 대표와 관련된 사건들을 늑장 수사했다는 비판을 받은 경찰이 "집중 수사팀에 배당해 수사 속도를 높이겠다."고 답했다.



박정보 서울경찰청장은 3일 정례 기자간담회에서 "김세의 씨 관련 사건이 여러 과에 분리돼 배당되다 보니 수사가 더딘 측면이 있었다."면서 "집중수사팀을 지정해 사건을 한곳으로 모아 수사하고 있다. 앞으로는 좀 더 속도감 있게 수사가 진행될 예정이다. 공정한 절차에 따라 처리할 것이므로 우려하지 않아도 된다"고 밝혔다.



서울청은 가세연 김세의 대표 관련 사건 총 21건 중 16건을 강남경찰서 수사3과에 신설된 '집중수사팀'에 배당했다. 이 팀은 고소·고발인의 성격이 다르고 중복된 내용이 많은 사건들을 통합 관리하며, 수사 진척이 늦은 사건부터 우선 검토 중인 것으로 알려졌다.



배우 김수현과 관련한 사건 5건은 기존 강남경찰서 수사팀이 그대로 맡는다. 박 청장은 "김수현 관련 사건은 이미 상당 부분 수사가 진행됐다. 압수물을 국립과학수사연구원(국과수)에 보내 분석 결과를 기다리고 있다. 수사 단계가 비교적 후반부에 와 있는 사건들이라 팀 변경 없이 기존 인력이 계속 담당한다."고 설명했다.



이번 집중수사팀 지정은 최근 불거진 '늑장 수사' 논란에 따른 조치다. 앞서 지난달 30일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 참고인으로 출석한 유튜버 은현장 씨는 "강남경찰서에 김세의 씨 관련 사건이 16~20건 쌓여 있는데도 수사가 전혀 진행되지 않고 있다"고 지적했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)