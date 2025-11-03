검은 양복 차림으로 등장해 '침묵'…권성동 첫 재판 공개

<앵커>



정치자금법 위반 혐의로 구속 기소된 권성동 국민의힘 의원 첫 재판이 오늘(3일) 열렸습니다. 재판부가 촬영을 허가해서 구속 뒤 처음으로 권 의원의 모습이 공개됐습니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 11시 서울중앙지법에서 통일교 측의 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속기소된 국민의험 권성동 의원의 공판이 열렸습니다.



지난달 2일 정치자금법 위반 등 혐의로 구속 기소된 이후 첫 재판입니다.



앞서 재판부가 첫 재판의 공판 개시 전 법정 촬영을 허가해 오늘 구속 뒤 처음으로 권 의원의 모습이 공개됐습니다.



흰 셔츠에 검은 양복 차림으로 법정에 출석한 권 의원은 피고인의 직업과 거주지 등을 묻는 인정 신문 때 외에는 말을 하지 않았습니다.



권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 지난 2022년 1월, 윤석열 전 대통령 당선 시 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해 달라는 명목으로 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받습니다.



오늘 오후에는 2022년 4월부터 8월 사이 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 고가의 목걸이와 명품 가방 등을 건네는 등 혐의를 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 공판도 진행됩니다.



한편, 오늘 법원에서는 윤석열 전 대통령과 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관 등 내란 사건의 재판도 연달아 열렸습니다.



윤 전 대통령은 지난달 30일 넉 달여 만에 재판에 나온 데 이어 오늘도 공판에 출석했습니다.



윤 전 대통령 측은 증인으로 출석한 곽종근 전 육군특수전사령관과 지난 기일에 이어 오늘도 계엄 당시 국회 군 투입 경위 등을 놓고 공방을 벌였습니다.



오전 10시부터 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 혐의 사건, 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 공판도 시작됐습니다.



(영상편집 : 이상민)