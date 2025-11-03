국민의힘, '친한계' 김종혁 징계하지 않기로…"주의 촉구"

▲ 김종혁 전 최고위원

국민의힘 중앙윤리위원회가 김종혁 전 최고위원을 징계하지 않기로 했습니다.'친 한동훈계'인 김 전 최고위원은 방송과 SNS 등에서 계파 갈등을 조장했다는 이유로 징계 심의를 받았습니다.여상원 윤리위원장은 "비리나 투기 등 정치인으로서 적합한지에 대한 문제는 엄히 징계해야 하지만, 의사 발표나 정치적 견해에 대해선 민주 국가에서는 자유로워야 한다는 의견이 많았다"며 징계를 하지 않고 주의만 촉구한 이유를 설명했습니다.여 위원장은 "김 전 최고위원이 최근 두 달 동안 당내에 대한 공격보다 국민의힘을 탄압하고자 하는 반대 세력에 대한 공격을 주로 하는 등 그의 행동을 해당 행위라고 주장했던 분들의 모습을 불식하는 SNS 글을 올렸고, 이를 많이 검토했다"고 덧붙였습니다.여 위원장은 당헌의 '계파 불용' 조항이 김 전 최고위원에게 적용되지 않은 데 대해 "당에서 이 정도 소란은 항상 있었다"며 "어느 계파가 마음에 안 든다고 해서 징계하는 것은 옳지 않다고 생각한다"고 말했습니다.윤리위는 사전 정보를 취득해 재개발 주택을 매입했다는 의혹이 제기된 조병길 부산 사상구청장에게는 중징계인 제명 조처를 내렸습니다.여상원 윤리위원장은 "우리 당이 제대로 살기 위해서는 돈 문제에 대해 남이 볼 때 의심되는 행동을 하면 안 된다"며 "조 구청장을 제명하기로 했다"고 밝혔습니다.국민의힘 당규상 제명은 징계 종류 가운데 가장 센 조치입니다.조 구청장은 지난 2월 부부 공동명의로 사상구 괘법1구역 주택을 매입했습니다.해당 지역은 5월에 재개발 정비구역으로 지정 고시됐고, 8월에는 추진위원회가 구성되면서 조 구청장이 사전에 재개발 정보를 입수했다는 의혹이 제기됐습니다.여 위원장은 "조 구청장이 투기 목적이 없고, 모든 사안은 주민들이 추진하고 구청장은 도장만 찍는 존재에 불과하다는 취지로 소명했다"며 "그렇지만 본인이 아무리 청렴하다고 생각해도 주민들이 그렇게 보지 않으면 선출직은 그러면 안 된다"고 지적했습니다.이어 "저희 당이 지금 더불어민주당 최민희 의원 등의 금전 문제로 공격하는데, 우리 손이 깨끗해야 공격을 할 수 있는 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)