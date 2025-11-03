'조각도시' 도경수X이광수 "친해서 연기하면 오글? 오히려 몰입 잘 돼"

연예계 절친으로 유명한 배우 도경수, 이광수가 한 작품에서 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다.



3일 오전 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시'(극본 오상호, 연출 박신우) 제작발표회에서 도경수는 이광수와의 연기 호흡에 대해 묻자 "평소에 광수형이 자기 주장이 강하고 동생들을 힘들게 하는 그런 입장"이라고 몰아가 웃음을 자아냈다.



하지만 도경수는 이내 "작품할 땐 많이 다르다. 광수형이 현장에 있을 때 엄청 많이 의지가 됐다"라며 진심을 전했다. 이어 "형을 보며 저도 많이 배웠다. 그건 처음 '괜찮아, 사랑이야' 할 때부터 배웠다. 형이 현장에서 연기하는 거나, 주변 분들 대하는 태도나, 그런걸 보며 저도 많이 배웠다"라고 설명했다.



'조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마를 그린 작품이다. 도경수는 상위 1%만을 위한 특별한 경호 서비스 사업을 운영하는 대표 안요한 역을, 이광수는 권력과 돈, 모든 것을 가진 요한의 VIP 고객 중 하나인 백도경 역을 맡았다.



이광수는 도경수와의 연기 호흡에 대해 "워낙 친해서 현장에서 같이 연기할 때 내가 쑥스럽지 않을까 생각한 적도 있는데, 현장에서 만나니 너무 좋았다"며 "그런 걱정 전혀 없이, 경수랑 창욱씨 덕에 제가 하고싶은 거 다 했다. 정말 편했다. 어떻게 하든 잘 받아주고 좋아해주고 하니까, 현장에 놀러가 듯 가서, 제가 준비한 걸 다 하고 돌아왔다"라고 말했다.



특히 이광수는 악역에 처음 도전한 도경수의 노력을 칭찬했다. 이광수는 "평상시에 편하게 만나고, 같이 밥도 먹고 그러다가, 현장에서 경수 씨랑 처음 만나는 장면을 찍는데 '얘가 도경수?'라는 생각이 들 정도로 평소 보던 모습과 너무 달랐다. 현장에서 집중하는 모습을 보며 저도 많이 배웠다"라고 엄지를 치켜세웠다.



이어 "그런 모습 때문에 많은 분들이 경수 씨를 좋아하지 않나 싶다. 일할 때와 아닐 때가 정말 다른 게, 현장에서 보면서 이게 경수 씨의 큰 힘이구나 생각했다"라고 감탄했다.



도경수 역시 이광수와의 연기에 대해 "개인적으로는 친하니까 같이 눈을 보고 연기하면 조금 오글거릴 수도 있는데, 광수 형이 진짜 백도경이란 인물 자체를 너무 표현을 잘해줘서 오히려 오글거리지 않고 몰입이 잘 됐다"라고 전했다.



한편 '조각도시'는 '모범택시' 시리즈로 통쾌한 범죄오락 복수극의 대명사로 불리는 오상호 작가의 집필로, 탄탄한 서사와 함께 뜨거운 복수의 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모으고 있다. '조각도시'는 오는 5일(수) 4개의 에피소드를 공개한 후, 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)