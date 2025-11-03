이진숙 직권남용 고발 예고에 경찰 "그건 그분 생각"

▲ 이진숙 전 방통위원장

공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 풀려난 이진숙 전 방송통신위원장이 수사담당자에 대한 직권남용 혐의 고발을 예고하자 경찰이 "그건 그분 생각"이라고 반박했습니다.서울경찰청 관계자는 오늘(3일) 정례 기자간담회에서 이 전 위원장에 대해 "법과 원칙에 따라 정해진 절차대로 진행할 생각"이라며 이같이 말했습니다.이 전 위원장 측이 어제 SNS에 피의자 신문조서 3건을 공개하고 경찰 수사담당자를 직권남용으로 고발 검토하겠다고 밝힌 데에 대한 입장입니다.경찰은 국민의힘이 민중기 특별검사를 자본시장법 위반 혐의로 고발해 서울 종로경찰서에 배당된 사건에 대해서는 내일 고발인 조사 예정이라고 밝혔습니다.경찰 관계자는 "아직 서울경찰청으로 (사건을) 이관할 계획은 없다"며 "조사를 해보고 수사 경과를 봐야 할 것"이라고 했습니다.주식 차명거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원에 대해서는 조사 대상이 지난달 20일 간담회에서 밝혔던 85명에서 89명으로 4명 확대됐다고 설명했습니다.경찰 관계자는 "(조사 대상자가) 89명"이라면서도 "입건된 피의자 인원 수는 민감한 사안이고, 한 번 더 조사를 해야 하기 때문에 밝히기 어렵다"고 했습니다.전광훈 사랑제일교회 목사에 대한 수사와 관련해서는 "34명 조사한 뒤 9명을 피의자로 입건했다"며 "6명은 조사를 마무리하고 3명에 대해서는 조사가 남아있다"고 설명했습니다.또 "8번에 걸쳐 압수수색을 했고 압수물을 분석 중"이라며 "입건된 9명은 모두 출국금지를 시켜놨고 주요 피의자에 대한 수사가 진행 중이다. 신속하게 처리할 수 있도록 노력하겠다"고 했습니다.경찰은 상설특검에서 수사하는 '관봉권 띠지 분실 의혹'과 관련해서는 "국회증언감정법 위반과 직무유기로 고발됐고 좀 더 지켜봐야 할 것 같다"고 말했습니다.경찰 관계자는 관봉권 띠지 분실 의혹 관련 피의자 소환 조사가 이뤄지지 않았다며 "(상설특검과 별개로) 우리는 우리대로 수사하는 것"이라고 했습니다.유튜브 채널 가로세로연구소의 김세의 대표와 관련해서는 21건의 고소·고발 사건을 접수하고, 이 가운데 16건을 집중수사팀에 배정했다고 설명했습니다.경찰 관계자는 "철저하게 관리하지 못했던 부분이 있는 거 같아 집중 수사팀을 지정해 사건을 한 곳으로 모았다"며 "앞으로 속도가 좀 나지 않을까 싶다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)