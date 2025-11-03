뉴스

'임성근 구명로비' 김건희까진 아직…해병특검 "조사 계획 없어"

전연남 기자
작성 2025.11.03 12:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'임성근 구명로비' 김건희까진 아직…해병특검 "조사 계획 없어"
▲ 김건희

채상병 특검팀이 임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹과 관련해 김건희 여사에 대한 조사 계획을 구체화하지 않은 것으로 나타났습니다.

정민영 특검보는 오늘(3일) 정례 브리핑에서 김 여사 조사 계획에 대한 취재진의 질의에 "아직 논의된 바 없다"고 밝혔습니다.

특검팀은 임 전 사단장과 이종호 전 블랙펄 대표가 친분을 이어왔다는 진술을 확보해 관련 의혹을 수사 중입니다.

이 전 대표가 김 여사의 최측근으로 알려진 만큼 임 전 사단장 구명을 부탁했을 가능성을 살펴보고 있습니다.

특검팀은 최근 이 전 대표를 소환해 구명을 부탁했는지 캐물었지만, 이 전 대표는 "임 전 사단장과 모르는 사이"라는 기존 입장을 유지하는 것으로 전해졌습니다.

정 특검보는 "구명로비 의혹과 관련해 범죄 혐의를 인지해 입건한 대상자는 없다"고도 밝혔는데, "범죄로 구성할 만한 내용이 확인되면 입건할 수 있다"고 덧붙였습니다.

한편, 특검팀은 수사외압 의혹 등과 관련해 윤석열 전 대통령에 대한 소환조사를 위해 변호인단과 일정을 조율하고 있다고 밝혔습니다.

또, 윤 전 대통령이 출석해 조사받아야 한다는 입장은 변함이 없다고도 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지