'임성근 구명로비' 김건희까진 아직…해병특검 "조사 계획 없어"

▲ 김건희

채상병 특검팀이 임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹과 관련해 김건희 여사에 대한 조사 계획을 구체화하지 않은 것으로 나타났습니다.정민영 특검보는 오늘(3일) 정례 브리핑에서 김 여사 조사 계획에 대한 취재진의 질의에 "아직 논의된 바 없다"고 밝혔습니다.특검팀은 임 전 사단장과 이종호 전 블랙펄 대표가 친분을 이어왔다는 진술을 확보해 관련 의혹을 수사 중입니다.이 전 대표가 김 여사의 최측근으로 알려진 만큼 임 전 사단장 구명을 부탁했을 가능성을 살펴보고 있습니다.특검팀은 최근 이 전 대표를 소환해 구명을 부탁했는지 캐물었지만, 이 전 대표는 "임 전 사단장과 모르는 사이"라는 기존 입장을 유지하는 것으로 전해졌습니다.정 특검보는 "구명로비 의혹과 관련해 범죄 혐의를 인지해 입건한 대상자는 없다"고도 밝혔는데, "범죄로 구성할 만한 내용이 확인되면 입건할 수 있다"고 덧붙였습니다.한편, 특검팀은 수사외압 의혹 등과 관련해 윤석열 전 대통령에 대한 소환조사를 위해 변호인단과 일정을 조율하고 있다고 밝혔습니다.또, 윤 전 대통령이 출석해 조사받아야 한다는 입장은 변함이 없다고도 설명했습니다.