국회예산정책처 "대미투자, 중대한 재정부담…국회 비준동의 검토 필요"

국회예산정책처는 한미 간 타결된 관세협상과 관련해 "헌법 60조 1항에 따른 국회 비준동의를 검토할 필요가 있다"고 밝혔습니다.예정처는 지난달 31일 내놓은 내년 예산안의 쟁점 및 문제점을 분석한 보고서 '2026년도 예산안 분석 시리즈'에서 "관세 협상에 따른 대미 투자 규모는 향후 국가와 국민에 중대한 재정적 부담을 초래할 것이 우려된다"며 이렇게 말했습니다.무역보험공사, 산업은행, 수출입은행의 출연·출자금으로 편성된 1조 9천억 원 규모의 대미 투자지원 정책금융 패키지에 대해선 "한미 간 합의 결과를 반영해 조속히 구체적인 지원 대상 및 규모, 지원 시기 등을 마련할 필요가 있다"고 지적했습니다.이른바 '마스가'(MASGA) 프로젝트를 두고는 "미국 현지 조선소에 국내 전문인력을 파견해 교육할 때 비자 문제 등에 대한 명확한 협의가 필요하다"며 "(산업통상부와 방위사업청에 각각 편성된) 함정 유지·보수·운영(MRO) 중소·중견기업 지원 사업의 차별성 강화 및 연계 추진 방안을 모색해야 한다"고 강조했습니다.예정처는 지난해 본 예산보다 약 3.1배 증가한 10조 1천억 원 규모의 인공지능(AI) 예산과 관련해선 "편성 기준 마련, 유사 사업 편성 방지, 부처 간 역할 구분, 성과 관리를 위해 국가AI전략위원회와 예산당국 간 긴밀한 협의가 필요하다"고 했습니다.특히 정부가 엔비디아로부터 구매한 그래픽처리장치(GPU)에 대해 "자원배분 계획, 사용료 부과 등에 대한 구체적인 사업계획을 조속히 수립해야 한다"며 "국가AI컴퓨팅센터의 차질 없는 추진 등 민간의 인프라 투자도 촉진해야 한다"고 제언했습니다.1천 5백억 원이 증액된 지역사랑상품권 발행 지원 예산을 두고는 "자치단체의 특성에 따라 지방비 최소 분담률을 차등하고, 자치단체가 할인율을 자율적으로 결정할 수 있도록 국비 지원 기준 개선을 검토해야 한다"고 밝혔습니다.북극항로 사업과 관련해선 "해양수산부가 중장기 로드맵을 수립하지 않은 상황에서 예산안을 제출해 사업 간 연계성·체계성이 미흡한 측면이 있다"며 "종합적인 분석을 통해 중장기계획을 수립하고 체계적으로 추진해야 한다"고 지적했습니다.예정처는 2025∼2029년 4년간 경제 성장에 정부 부문이 차지하는 성장기여도를 연평균 0.5%포인트, 내년 경제성장률은 1.9%로 예측했습니다.재정 확대, 완화적 금융 기조 등으로 민간 소비 중심 내수 회복이 이뤄지지만, 미국의 관세정책이 현실화하면서 수출에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 바라봤습니다.(사진=국회예산정책처 SNS 캡쳐, 연합뉴스)