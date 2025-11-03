경찰, 유명 예능PD 강제추행 진정 접수…PD측 "거짓 신고"

▲ 서울 마포경찰서 로고

경찰이 유명 예능PD의 강제추행 혐의 관련 진정서를 접수해 입건 전 조사(내사)에 나섰습니다.오늘(3일) 진정인 측과 경찰 등에 따르면 서울 마포경찰서는 지난 8월 예능PD A 씨에 대한 진정서를 접수했습니다.진정서에는 지난 8월 15일 새벽 A 씨가 신규 예능프로그램 제작에 참여한 B 씨에게 원치 않는 신체접촉을 했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.B 씨의 법률대리인 이은의 변호사는 입장문을 내고 "강제추행 피해가 발생한 지 5일 후 피해자는 가해자로부터 프로그램 하차를 통보받았다"며 "프로그램 마지막 회차 답사 당시 처음으로 둘 사이 언쟁이 발생했고 이를 내세워 피해자를 방출했다"고 주장했습니다.반면 A 씨의 법률대리인인 이경준 변호사도 반박 입장문을 냈습니다.이 변호사는 "A 씨가 성적인 수치심을 유발하는 신체접촉을 했다는 것은 사실과 전혀 다르다"며 "회식이 파할 무렵 많은 동료가 함께 있던 거리에서 서로 어깨를 두드리거나 어깨동무 수준의 접촉이 있었던 것이 전부"라고 주장했습니다.그러면서 "이 사건은 성별의 문제가 아닌, 진실과 거짓의 싸움"이라며 "거짓된 신고로 결백한 이를 무고하는 행위는 한 사람의 인생과 가정을 파괴하는 범죄"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)