강타, SM 레이블 총괄 프류듀서 된다…"첫 프로젝트는 임시완 솔로 앨범"

1세대 아이돌 HOT의 메인보컬이자 SM 엔터테인먼트 이사 강타가 SM 산하 뮤직 레이블 총괄 프로듀서로서 활약한다.



SM엔터테인먼트에 따르면 레이블 SMArt는 다양한 음악 장르를 아우르고 끊임없이 확장해 나가는 것을 목표로, K팝을 하나의 문화 콘텐츠로 재해석한 차별화된 아트워크와 최적의 프로듀싱 솔루션을 통해 세상에 없던 신선하고 감각적인 사운드를 선보일 계획으로 런칭됐다.



SMArt의 첫 아티스트는 임시완으로, SMArt는 임시완의 음반 제작 및 프로듀싱을 맡아, 오는 12월 중 첫 솔로 앨범을 발매하고 내년 초에는 글로벌 팬 투어를 개최하며 팬들과 가깝게 만나는 자리를 마련할 예정이어서 높은 관심이 기대된다.



강타는 SMArt의 총괄 프로듀서로서 중책을 맡는다. 앞서 강타는 2014년부터 SM 비등기 이사를 맡았고, 사내 크리에이티브 디렉터 업무, SM의 음악 퍼블리싱 자회사 크리에이션뮤직라이츠(KREATION MUSIC RIGHTS, KMR)의 CIC 중 하나인 스매시히트(SMASHHIT) 총괄 프로듀서로서 활약한 바 있다.



SM엔터테인먼트는 강타에 대해서 "총괄 프로듀서로서 다양한 아티스트 곡 작업 등에 참여하는 동시에, 신예 작가 발굴과 양성에 나서며 이들을 위한 지원사격에 힘을 쏟을 예정"이라고 강조했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)