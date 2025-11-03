김병기 "APEC 성과, 예산·입법으로 완성…AI·반도체 키울 것"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김병기 민주당 원내대표는 오늘(3일) 내년도 예산안 심사와 관련해 "이재명 정부의 확장 재정은 경제를 살리고 민생을 지키며 미래 산업을 키우는 투자"라고 말했습니다.김 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성과를 입법과 예산으로 이어가겠다"며 이같이 언급했습니다.김 원내대표는 "APEC 정상회의 성과를 국민 삶과 미래 산업으로 이어가야 한다"라며 "외교로 열린 길은 국회 입법과 예산으로 완성될 때 실질적 성과가 된다"고 강조했습니다.그러면서 "전략 산업인 인공지능(AI), 반도체, 연구·개발(R&D)은 전 세계가 주목하고 협업을 약속한 국가 경쟁력의 핵심"이라며 "반드시 지키고 키워야 한다. 지금은 움츠릴 때가 아니라 미래를 키워야 할 때"라고 덧붙였습니다.아울러 "낭비는 줄이고 필요한 곳에는 과감히 투자하겠다. 이번 예산은 대한민국을 결정하는 선택"이라며 "민주당은 APEC 성과를 실질적 성과로 이어가도록 AI와 전략산업을 키우는 미래성장으로 만들겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)