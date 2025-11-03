국민의힘 "지방선거용 현금 살포 예산, 허락하지 않을 것"

▲ 박성훈 국민의힘 수석대변인

국민의힘이 "내년 '지방선거용 현금 살포 예산'은 단 한 푼도 허락하지 않겠다"며 정부와 더불어민주당에 경고했습니다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 오늘 논평을 통해 "이재명 정부의 728조 원 '빚 잔치 예산'에 대한 국회 심사가 이번 주 본격적으로 시작한다"고 알렸습니다.박 수석대변인은 "이재명 정부의 재정 중독 기조 속에 국채 발행 규모가 눈덩이처럼 불어나고 있으며, 국가채무는 내년 처음으로 1400조 원대에 진입한다"고 설명했습니다.이어 "내년 예산안에서 적자 국채 발행 규모는 110조 원, 역대 최대"라면서 "국가채무비율은 올해 48.1%에서 내년 51.6%로 사상 처음 50% 선이 무너진다"고 지적했습니다.박 수석대변인은 "더구 내년은 지방선거가 있는 해"라면서 "'돈 뿌리기, 전문 포퓰리즘 정부'답게 소비쿠폰·지역화폐·농촌기본소득·지역 SOC 사업 등 예산 곳곳이 표심을 겨냥한 현금 살포와 선심성 지출로 뒤덮여 있다"고 주장했습니다.그러면서 "명분은 민생 회복이지만, 실상은 '표를 사기 위한 현금 살포 예산'"이라면서 "무책임한 선전, 선동에 불과하다"고 덧붙였습니다.박 수석대변인은 "국민의힘은 이번 예산 심사에서 '돈 뿌리기', '표 사기', '포퓰리즘' 예산을 단 한 푼도 허락하지 않겠다"며 "실질적인 민생을 챙기겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)