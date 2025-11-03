트럼프 "중국을 제압하는 것보다 협력하는 쪽이 더 강해지는 길"

▲ 트럼프, 시진핑

트럼프 미국 대통령은 현지시간 2일 CBS 프로그램 '60분' 인터뷰에서 중국과의 관계 설정에 대해, 단지 그들을 제압하는 것보다 그들과 협력함으로써 우리가 더 크고 더 우수하며 더 강해질 수 있다"고 말했습니다.중국이 미국의 지적재산권과 개인 정보를 훔치고 미국 농지를 구입하는 등 미국에 위협이 된다는 지적에 대해선 우리도 그들에게 위협으로 당신이 말한 많은 것들을 우리도 그들에게 한다며 우리는 그들을 항상 주시하고, 그들도 항상 우리를 주시한다고 답했습니다.트럼프 대통령은 '시진핑 중국 국가주석이 타이완에 대해 군사 행동을 취한다면 미군에 방어를 지시하겠느냐는 질문에 그 일이 일어나면 알게 될 것이라고 말했습니다.시 주석과 그 측근들은 공개적으로 '트럼프가 대통령인 동안에는 절대 어떤 행동도 하지 않을 것이라고 말해왔다면서 그 결과가 무엇인지 알고 있기 때문이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 그동안 자신이 대통령으로 재임하는 중에는 시 주석이 타이완을 침공하지 않을 것이라고 여러 차례 공언해왔습니다.