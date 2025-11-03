'영원한 딴따라' 박진영, 연말 콘서트 'HAPPY HOUR' 티켓 예매 오픈

박진영(J.Y. Park)이 2025 연말 콘서트 'HAPPY HOUR'(해피 아워)를 열고 관객과 행복한 시간을 나눈다.



박진영은 12월 13일과 14일 이틀간 서울 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트 'HAPPY HOUR'를 개최한다. JYP엔터테인먼트는 11월 3일 오후 2시부터 티켓링크, 예스24, NOL 티켓에서 박진영 2025 연말 공연 티켓 예매를 오픈한다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 박진영 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.



2024년 12월 'Still JYP'(스틸 제이와이피) 이후 약 1년 만에 펼쳐지는 박진영의 새 공연 'HAPPY HOUR'는 2025년 연말 관중에게 즐거운 시간을 선사할 것으로 기대를 모은다. 30년 이상 가요계 최정상 자리를 지키며 배출한 다수의 히트곡 퍼레이드, 철저한 자기관리로 완성되는 환상적 퍼포먼스 내공과 더불어 명실상부 연말 콘서트의 대가로 정평 난 '영원한 딴따라' 박진영이 관중 행복 지수를 끌어올리고 올 한 해 역시 기쁘게 마무리할 예정이다.



한편 박진영은 2025 송년 공연에 앞서 11월 5일 오후 6시 새 싱글 및 타이틀곡 'Happy Hour (퇴근길) (With 권진아)'를 발매한다. 박진영이 작사, 작곡한 신곡은 따뜻한 컨트리 팝 장르로 퇴근하는 순간 귀에 이어폰을 꽂고 자신의 플레이리스트를 켜며 오늘 하루를 위로하는 순간을 담고 있다.



사진제공: JYP엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)