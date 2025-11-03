문가비, '정우성 아들' 공개 후 반응 의식했나…댓글창 폐쇄

이미지 확대하기

모델 문가비가 아들의 사진을 SNS에 올린 후 관심이 쏟아지자 댓글창을 닫았다.문가비는 지난 30일 자신의 SNS에 별다른 코멘트 없이 아들과 함께한 일상 사진 여러 장을 게재했다. 흰색 옷을 맞춰 입고 아들과 해변을 거니는 모습부터 잔디밭에서 햇살을 즐기는 모습, 스튜디오에서 사진 촬영을 하는 모습 등이 담긴 사진이었다.이 사진이 관심을 모은 것은 지난해 출산한 문가비의 아들이 정우성의 혼외자로 알려졌기 때문이다. 문가비 아들은 1년 사이 훌쩍 큰 모습이었다. 얼굴은 공개되지 않았지만 긴 팔다리에서 남다른 발육 상태를 확인할 수 있었다.문가비가 아들과 함께한 근황을 SNS에 올리자 누리꾼들의 다양한 반응이 쏟아졌다. 싱글맘으로서 응원한다는 의견이 있는 반면 어린 아들의 노출은 신중해야 한다는 지적도 나왔다. 문가비는 하루 사이에 쏟아진 수많은 댓글이 부담스러웠는지 결국 댓글창을 폐쇄했다.문가비는 지난해 11월 출산 소식을 SNS에 직접 알렸다. 이후 아들의 친부가 정우성이라는 사실이 알려지며 세간의 큰 관심을 받았다.정우성은 당시 소속사를 통해 "문가비 씨가 SNS에 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"고 인정했으며 "아이의 양육 방식에 대해 최선의 방향으로 논의 중이며 아버지로서 최선을 다할 것"이라는 입장을 밝혔다.이후 열린 청룡영화상 시상식 무대에 올라 "사랑과 기대를 보내주신 모든 분께 염려와 실망을 드린 점 진심으로 죄송하다. 모든 질책은 제가 받고 안고 가겠다"며 또 한 번 입장을 전했다.정우성은 지난 8월 오랜 기간 교제해 온 비연예인 여자친구 A씨와 혼인신고를 마쳤다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)