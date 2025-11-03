뉴스

[자막뉴스] "해물파전 못 참지" 주방장에 '셰셰'…135평 '황제의 궁전'은 어떤 모습?

박서경 기자
작성 2025.11.03
APEC 정상회의 참석을 위해 방한한 시진핑 중국 국가주석이 2박 3일 동안 머무른 곳은 경주의 4성급 코오롱 호텔입니다.

1년 전부터 중국 측이 직접 요청해 온 곳입니다.

시 주석이 사용한 공간은 9층에 있는 최고급 객실, '자미원'.

고대 천문학에서 황제가 머문 하늘의 궁전을 뜻하는 이름입니다.

446㎡ 규모의 한옥풍 스위트룸에는 메인 침실과 게스트룸, 응접실과 다도실, 욕실 3개, 야외 욕조와 명상실까지 갖춰져 있습니다.

중국 측 요청에 따라 창문은 방탄유리로 교체됐습니다.

[정승연/코오롱호텔 홍보 담당자 : 중국 측 관계자에 따르면 시진핑 주석은 2박 3일간의 체류 기간 동안 매우 편안하고 만족스러운 시간을 보냈다고 전해왔습니다.]

시 주석은 호텔 내 다른 시설은 이용하지 않았습니다.

중국 대표단이 시 주석이 호텔에 있는 동안 요청한 룸서비스는 '한식 위주'.

천년 한우 갈비구이, 보쌈김치 수육, 소불고기 등 15종의 한식이 제공됐습니다.

[정승연/코오롱호텔 홍보 담당자 : 만찬에서는 경주 감포 문어를 이용한 문어 대하 잣즙 무침과 지역특산물인 파로 만든 해물파전이 호평을 받았습니다. 특히 해물파전 같은 경우 한 차례만 제공될 예정이었으나 요청에 따라 다음 날 만찬에도 다시 제공됐습니다.]

체류 마지막 날, 시 주석은 호텔을 떠나기 전 직원 10여 명과 일일이 악수를 나누며 감사의 뜻을 전했습니다.

[정승연/코오롱호텔 홍보 담당자 : 특히 총주방장에게는 눈을 맞추며 셰셰 닌, 이라는 표현을 전해주었는데요. 이 표현은 존경과 예의를 갖춘 표현으로 이제 감사합니다 라는 뜻입니다.]

현장에 있던 직원들은 국가원수로서의 품격과 세심한 배려가 느껴졌다고 전했습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 이수민 / 화면제공: 코오롱호텔 / 제작: 디지털뉴스편집부)
