전공의협 신임 회장 "젊은 의사 정책연구원 설립이 우선 과제"

▲ 한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장이 지난 8월 26일 서울역사 내 한 한식집에서 열린 대한전공의협의회-대한수련병원협의회 간담회에서 발언하고 있다.

한성존 신임 대한전공의협의회 회장은 오늘 "임기 중 지역협의회 활성화와 젊은의사정책연구원 설립을 우선 추진하겠다"고 밝혔습니다.지난달 31일 선출된 한 회장은 이날 제28기 대전협 집행부 공식 출범 보도자료에서 "젊은 의사가 정책에 관심을 갖고 이해해야 정책 결정 과정에서 배제되지 않는다"면서 이렇게 말했습니다.한 회장은 "전공의노조는 물론 다른 단체들과의 협업 가능성도 열려 있다"며 "의료인 단체, 청년 단체와 교류해 수련보다 근로에 집중된 현재의 환경을 바꿔 나가야 한다"고 강조했습니다.의정 갈등 기간 중 복귀 시점에 따라 빚어진 전공의 간의 갈등을 두고는 "전공의들의 화합을 위해 항상 노력하겠다"며 "정해진 기간에 성실히 수련한다면 수련 재개 시기와 관계없이 전문의로서 자격을 충분히 갖추리라 생각한다"고 말했습니다.그는 또 "전공의 선발이나 전문의 시험 등 현안이 쌓여 있고, 문제를 해결하는 과정에 있다"며 "수련협의체나 수련환경평가위원회에 적극적으로 참여해 그간 꼬인 매듭을 풀어가겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)