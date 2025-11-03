뉴스

전공의협 신임 회장 "젊은 의사 정책연구원 설립이 우선 과제"

장훈경 기자
작성 2025.11.03 11:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
전공의협 신임 회장 "젊은 의사 정책연구원 설립이 우선 과제"
▲ 한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장이 지난 8월 26일 서울역사 내 한 한식집에서 열린 대한전공의협의회-대한수련병원협의회 간담회에서 발언하고 있다. 

한성존 신임 대한전공의협의회 회장은 오늘 "임기 중 지역협의회 활성화와 젊은의사정책연구원 설립을 우선 추진하겠다"고 밝혔습니다.

지난달 31일 선출된 한 회장은 이날 제28기 대전협 집행부 공식 출범 보도자료에서 "젊은 의사가 정책에 관심을 갖고 이해해야 정책 결정 과정에서 배제되지 않는다"면서 이렇게 말했습니다.

한 회장은 "전공의노조는 물론 다른 단체들과의 협업 가능성도 열려 있다"며 "의료인 단체, 청년 단체와 교류해 수련보다 근로에 집중된 현재의 환경을 바꿔 나가야 한다"고 강조했습니다.

의정 갈등 기간 중 복귀 시점에 따라 빚어진 전공의 간의 갈등을 두고는 "전공의들의 화합을 위해 항상 노력하겠다"며 "정해진 기간에 성실히 수련한다면 수련 재개 시기와 관계없이 전문의로서 자격을 충분히 갖추리라 생각한다"고 말했습니다.

그는 또 "전공의 선발이나 전문의 시험 등 현안이 쌓여 있고, 문제를 해결하는 과정에 있다"며 "수련협의체나 수련환경평가위원회에 적극적으로 참여해 그간 꼬인 매듭을 풀어가겠다"고 했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지