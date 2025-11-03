국민연금, 주식투자 비중 사상 첫 50% 돌파

국민연금 기금이 사상 처음으로 총자산의 절반 이상을 주식에 투자한 것으로 나타났습니다.



안정성을 중시하던 과거의 운용 방식에서 벗어나 기금 고갈 시점을 늦추기 위해 더 높은 수익을 추구하는 공격적인 투자로 전략을 바꾼 것입니다.



올해 6월 말 기준 국민연금 기금운용 현황 자료에 따르면 총 1천269조1천355억 원에 달하는 적립금 중 국내 및 해외 주식에 투자된 금액은 635조5천734억원으로, 전체 자산의 50.1%를 차지했습니다.



이는 국민연금 기금 역사상 처음으로 주식 비중이 50%를 넘어선 기록입니다.



2015년 말 국민연금의 자산 구성은 채권이 56.6%로 절반 이상이었고, 주식은 32.2%에 불과했습니다.



하지만 10년 만에 상황은 정반대가 됐습니다.



2025년 6월 현재 채권 비중은 33.0%까지 낮아졌고, 그 자리를 주식이 채웠습니다.



이런 과감한 변화의 가장 큰 이유는 '수익률'입니다.



저출산·고령화로 연금을 받을 사람은 늘어나는데 보험료를 낼 사람은 줄어들면서 기금 고갈에 대한 우려가 커지고 있습니다.



최근 연구에 따르면 기금 운용 수익률을 단 1%포인트만 높여도 기금 고갈 시점을 수년 이상 늦출 수 있습니다.