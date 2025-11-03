'10·26 현장' 있었던 김계원 전 비서실장 재심 다음달 시작

▲ 계엄 고등군사재판 3차 공판에서 변호인단의 보충심문에 답하는 김재규 전 중앙정보부장(오른쪽)과 박정희 전 대통령 사망 당시 비서실장을 지낸 김계원 피고인(왼쪽)

박정희 전 대통령이 살해된 '10·26 사건' 현장에 있었다가 무기징역을 선고받은 김계원 전 대통령비서실장에 대한 재심이 다음 달 시작됩니다.2017년 유족이 재심을 청구한 지 8년 만에 첫 재판이 시작되는 것입니다.서울고법 형사8부(김성수 부장판사)는 김 전 실장의 내란목적살인 등 혐의 재심 첫 공판기일을 12월 24일 오전 11시 30분으로 지정했습니다.그는 1979년 10월 26일 박 전 대통령이 김재규 당시 중앙정보부장에게 살해됐을 당시 궁정동 안가 현장에 있었던 인물입니다.김 전 실장은 내란목적살인 및 내란 중요임무종사 미수 공모 혐의로 1979년 12월 군법회의에서 사형을 선고받았으나 이듬해 무기징역으로 감형됐습니다.이어 1982년 형집행정지로 풀려난 후 1988년 특별사면 복권됐고 지난 2016년 12월 노환으로 별세했습니다.앞서 김 전 실장 유족은 지난 2017년 12월 수사기관의 위법적인 수사 등을 이유로 재심을 청구했고, 재판부는 지난 8월 재심 개시를 결정했습니다.김 전 실장과 함께 군법회의에서 사형을 선고받고 1980년 5월 사형당한 김재규 전 부장의 형사 재심은 서울고법 형사7부(이재권 부장판사) 심리로 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)