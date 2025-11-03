"ADHD 치료제 처방 강남·서초·분당 순"

▲ 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)

이른바 '공부 잘하게 해주는 약'으로 잘못 알려진 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 처방이 많은 상위 3개 지역에 서울 강남과 서초, 성남 분당이 이름을 올렸습니다.서울만 보면 이른바 강남·서초·송파 등 강남 3구가 6년째 처방 1∼3위를 차지했습니다.국민건강보험공단은 최근 한국보건경제·정책학회 추계학술대회에서 '건강보험 빅데이터 기반 급여 적정성 분석 및 정책적 함의'를 주제로 연구 결과를 발표하면서 이러한 내용의 '메틸페니데이트' 사용량 분석 결과를 공개했다고 밝혔습니다.메틸페니데이트는 ADHD의 주요 치료제로, 의사의 처방 하에 질환 치료를 목적으로 사용돼야 하는 전문의약품입니다.그러나 수험생과 학부모 등을 중심으로 '공부 잘하게 해주는 약', '집중력 높여주는 약' 등으로 잘못 알려져 오남용 우려가 커지고 있습니다.건보공단에 따르면 지난해 메틸페니데이트 처방 건수는 258만 7천920건으로, 2007년 48만 8천372건 대비 5.3배 규모로 불었습니다.실제 처방을 받은 인원은 2007년 8만 2천221명에서 작년 32만 6천748명으로 4배 증가했습니다.2007년부터 지난해까지 처방 건수와 실인원을 보면 연령별로는 10대에서, 소득 수준별로는 5분위(고소득)에서 가장 많았습니다.해당 연구를 맡은 노연숙 빅데이터융합연구부장은 "'공부 잘하는 약', '면접약' 등 사회적 성취와 관계 등 문제 해결을 위한 약물 의존 경향성이 강화되고 있다"며 "정신과 약물 사용에 대한 사회적 논의와 대책이 필요하다"고 밝혔습니다.(사진=게티이미지코리아)