뉴스

일 다카이치 지지율 82% 고공비행…"방위비 증액 찬성" 56%

남승모 기자
작성 2025.11.03 10:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
일 다카이치 지지율 82% 고공비행…"방위비 증액 찬성" 56%
▲ 다카이치 사나에 일본 총리

지난달 하순 출범한 다카이치 사나에 일본 내각이 이례적으로 높은 지지율을 기록하며 순항 중인 걸로 나타났습니다.

민영방송 뉴스네트워크 JNN는 지난 1일부터 이틀간 18세 이상 남녀 1천13명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 다카이치 총리가 이끄는 내각 지지율이 82%로 나타났다고 보도했습니다.

이 매체는 2001년 고이즈미 준이치로 정권이 출범 직후 지지율 88.0%를 기록한 이후 두 번째로 높은 수치라고 전했습니다.

직전 이시바 시게루 내각은 출범 직후 지지율이 51.6%였습니다.

다카이치 내각이 추진하는 정책에 대한 평가도 대체로 긍정적이었습니다.

특히 동남아시아국가연합, 아세안 정상회의 참석과 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담, 경주 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의 참석 등 일련의 외교 일정에 대해서는 83%가 긍정적으로 소화한 것으로 평가했습니다.

다카이치 총리가 방위비를 GDP 대비 2%로 늘리는 시점을 2027회계연도에서 2025회계연도로 2년 앞당기겠다고 정한 것과 관련해서는 56%가 지지 의사를 밝혔습니다.

또 노동 시간 상한 규제 완화에 대해서도 64%가 찬성한다고 답했습니다.

다카이치 정권이 출범하면서 경기가 좋아질 것이라고 생각한다는 응답자는 58%였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지