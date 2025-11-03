[교양이를 부탁해] 넘치는 돈, 또 더 풀린다는데 "현실은 소비 멈췄다"…내년 미국 경제가 진짜 무서운 이유 (ft.유신익 KB 수석 이코노미스트)

"금리 인하를 왜 다시 시작을 하는 것이냐 근데 이건 당연히 연준은 ‘그동안 멈췄으니까 당연히 하는 거 아니에요?’라고 생각하시겠지만 글로벌리하게 전 세계적인 그림을 보셔야 돼요. 지금 중국의 인민은행조차도 금리 인하와 유동성과 또 다른 중국판 QE(Quantitative Easing), 양적 완화를 이제 예고를 하고 있고 ECB(유럽중앙은행)도 그동안 QT(Quantative Tightening) 그러니까 자산을 갖다가 이제 거둬들이는 걸 멈추고 이제는 금리인하 쪽으로 바꾸려고 하고 있고 전 세계의 전반적인 그림 자체가 다시 완화적으로 돈을 푸는 그림으로 다시 전환이 되고 있다는 겁니다.

그러면 왜 그럴까 왜 그럴까 그걸 항상 생각해야 돼요. 그냥 물가가 낮아져서 그런 건가 물가가 대응하기 위해서 대응하기 편해서 그런 건가 핵심은 실패라는 단어죠. “실패”" -유신익 KB은행 수석이코노미스트