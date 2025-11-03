'우리들의 발라드', FT아일랜드 이홍기가 인정한 숨은 강자 등장

'우리들의 발라드'에 FT아일랜드 이홍기가 인정한 숨은 강자가 등장한다.



오는 4일 방송될 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드' 7회에서는 2라운드가 끝을 향해 달려가는 가운데 FT아일랜드 이홍기의 개인 채널 노래방 라이브 콘텐츠 영상에 출연해 재능을 뽐냈던 참가자가 등판, 한 치 앞도 알 수 없는 팽팽한 승부가 벌어진다.



뿐만 아니라 지난 1라운드 방송 직후 화제를 모았던 또 다른 강자, 이서영과 이민지의 대결도 펼쳐진다. 유재하 음악경연대회 은상 수상자인 이서영은 매력적인 중저음을 가진 반면, 이민지는 시리도록 아련한 목소리를 가지고 있어 정반대 음색 소유자들의 대결이 기대감을 높이고 있다.



특히 이서영과 이민지가 맞붙을 키워드는 '싸이월드'로 도토리를 모아 미니홈피 BGM을 구매하던 그때 그 시절을 소환하며 감동을 배가할 예정이다. 이서영은 수많은 BGM 인기곡 중에서 유미의 '사랑은 언제나 목마르다'를 선곡, 허스키한 음색을 살린 색다른 무대를 선보인다.



1라운드에서 어머니의 플레이리스트에 있던 곡으로 합격했던 이민지는 2라운드에서 아버지의 플레이리스트로 다음 라운드 진출을 노린다. 드라마 '불새' OST이자 이승철의 팬인 아버지의 영향으로 자주 들었던 '인연'을 선보이는 것. 과연 각자 다른 매력을 가진 두 참가자의 대결은 누구의 승리로 돌아갈지 주목된다.



한편, 이날 방송에서는 정재형이 "발라드의 정석을 보여줬다"고 극찬한 참가자의 무대와 정체가 공개된다. 해당 참가자의 감미로운 무대에 푹 빠졌던 전현무와 박경림은 자신을 보고 노래를 불렀다며 티격태격해 현장의 웃음을 자아냈다는 후문이다.



3라운드 최종 진출자가 가려질 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 오는 4일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)