유명 유튜버, 택시기사 성폭행 피해 충격 고백…"365일 중 330일 울었다"

구독자 20만 명을 보유한 유명 다이어트 유튜버 A씨가 지난 2일 자신의 유튜브 채널을 통해 1년 여 전 성폭행 피해를 당했음을 공개적으로 고백했다.



이 방송에서 A씨는 "그동안 나쁜 생각까지 하면서까지 괴로웠던 이유에 대해서 이제야 털어놓는다."면서 "2024년 5월 23일 새벽, 술에 취한 상태로 지방 집으로 돌아가기 위해 택시에 탔다가 뒷좌석에서 잠든 사이 택시 기사에게 성폭행을 당하는 참혹한 피해를 입었다."고 밝혔다.



A씨는 사건 이후 "1년 반의 시간 동안 365일 중 330일을 울면서 지낸 암흑기였다."고 떠올리면서 "성폭행 피해 후 몸이 망가져 거의 1년 가까이 병원을 전전하며 항생제를 복용해야 했다. 정신적으로는 공황, 발작, 우울, 불안에 시달렸으며, 좁은 상자에 갇혀 숨을 못 쉬는 기분'을 느껴야 했다"고 심경을 표현했다."고 말했다.



그동안 A씨는 짧은 시간 내에 강도 높은 운동과 철저한 자기 관리로 체중 20kg를 감량하는 등 남다른 정신력으로 주목받은 바 있다. A씨는 "그동안 밝은 척 카메라 앞에 서야 하는 게 너무 힘들었다. 이제 이렇게 밝히고 나니 조금은 후련하다."면서 "내가 성범죄 피해자임에도 불구하고 왜 숨어야 하는지 모르겠다. 가해자가 아닌 내가 왜 이렇게 괴로워해야 하나."라며 절규했다.



고통스러운 진실을 공개한 A씨는 앞으로의 활동 계획과 더불어 자신과 같은 피해자들에게 용기를 주는 메시지를 전했다. 그는 "더 이상 밝은 척하지 않고, 우는 날이면 우는 대로 '있는 그대로의 나'를 보여주겠다."고 선언하며, 스스로 회복해 나가는 과정을 유튜브에 솔직하게 담겠다고 밝혔다.



또 "나와 같이 성범죄 피해로 고통받는 수많은 피해자분들을 위해 더 이상 숨지 않을 것"이라며, "성폭행 당했지만, '뭐 어때서? 같이 이겨내면 되는 거잖아'라고 외치는 세상이 오기를 바란다."고 강조했다.



해당 영상은 하루 만에 150만 명이 넘게 시청하며 관심을 모았다. 특히 영상 댓글에는 A씨가 어렵게 낸 용기를 보고 '자신도 성폭력 피해를 당했지만 말할 수 없었다'는 내용의 피해 고백들이 줄을 잇고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)