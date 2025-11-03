올 가을 들어 가장 추운 아침…서울 첫 한파특보

<앵커>



오늘(3일) 아침 내륙을 기온이 영하로 떨어지면서, 서울은 올가을 들어서 가장 추운 아침을 맞았습니다. 이번 추위 언제까지 이어질지 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



서울에는 올가을 들어 처음으로 한파주의보가 내려졌고요.



그 밖의 중부와 전북 영남 곳곳에 한파특보가 내려졌습니다.



오늘 아침 서울의 기온 0.5도로 올가을 가장 추운 아침이었고요.



일부 내륙 지역을 중심으로는 영하권의 추위가 나타났습니다.



그래도 이번 추위 오래가지 않겠습니다.



내일 낮부터는 기온이 오름세로 돌아서겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 내내 맑겠고요.



경북 남부 동해안 지역에는 5mm 미만의 비가 내릴 때 있겠습니다.



전국적으로 바람이 강하게 불어 들면서 체감하는 온도는 기온을 더 끌어내리겠습니다.



낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 13도, 태백이 10도 예상되고요.



남부 지방은 부산의 낮 최고 기온 18도까지 오르겠습니다.



당분간 별다른 비 예보 없이 하늘 맑게 드러나겠고요.



기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.



(안수진 기상캐스터)