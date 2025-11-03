'모범택시3' 김의성 "언젠간 배신? 제발 믿어달라, 장성철은 의인"

이미지 확대하기

배우 김의성이 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'의 첫 방송을 앞두고 최고조에 이른 팀워크를 자랑했다.SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. '모범택시' 시리즈가 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록한 것은 물론, 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안은 메가 히트 IP인 만큼, 세 번째 시즌을 향한 기대감이 나날이 커지고 있다.이 가운데 극중 '무지개 운수'의 수장이자 참어른의 표본으로 많은 사랑을 받은 김의성(장대표 역)이 이번에도 '선량한 김의성'으로 돌아온 소감을 밝혀 눈길을 끈다.김의성은 "처음 방영될 때만 해도 세 번째 시즌까지 이어질 줄은 상상도 못했다"라며 "언젠간 배신하고 악당의 면모를 드러낼 거라는 많은 분들의 예상을 깨고, 여전히 무지개 운수의 수장으로서 이 프로젝트에 참여하게 돼서 감개가 무량하다. 주변에서도 많은 분들이 '시즌3은 언제 만들어지냐'고 애타게 기다리셨는데, 드디어 선보이게 되어 참으로 기쁘다"라고 소감을 전했다.이와 함께 김의성은 이제는 일종의 밈이 되어버린 '장대표 빌런설'에 대해 유쾌한 반응을 드러냈다. 김의성은 "제가 도대체 어떤 인생을 살아왔길래 아직도 못 믿으시는지 모르겠다"라고 너스레를 떨면서 "제발 믿어달라. 장성철은 의인이다"라며 장대표의 결백을 재차 강조, '장대표 빌런설'을 즐기는 팬들의 기대에 부응하는 모습을 보였다.김의성은 이 같은 '모범택시'의 꾸준한 인기에 대해 "법과 정의가 우리 삶을 지켜주지 못한다는 마음, 그 억울함을 대신 풀어주고 복수해 준다는 설정이 많은 공감을 받은 것 같다"라고 짚었다. 또한 "국내외 여러 팬들의 뜨거운 사랑이 여기까지 오게 만들어 주셨다. 다시 한번 깊은 감사드린다"라고 진심을 전하며 "이번 시즌3에서는 장대표가 왜 복수 대행 서비스를 만들게 됐는지, 그 근본정신을 따라가는 것이 장대표 캐릭터의 주요한 테마가 될 것"이라고 귀띔해 기대감을 높였다.무엇보다 '모범택시3'은 김의성을 포함한 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역) 전원이 다시 한번 의기투합하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 김의성은 "저도 5명의 멤버가 이렇게 흔들림 없이 세 번째 시즌까지 함께한 것이 놀랍다"라며 "멤버들 각자가 가진 이 프로젝트에 대한 애정이 팀워크의 원동력이 아닐까 싶다"라고 '모범택시'에 대한 각별한 마음을 드러냈다.시즌3를 촬영하면서 더욱 끈끈한 연기 시너지를 느꼈다는 김의성은 "함께 연기하는 매 순간 '이래서 팀이구나' 싶었다. 특히 지하 정비실에서 악당들의 악행에 분노하고, 그들을 응징하는 계획을 짤 때는 마치 우리가 진짜 모범택시의 일원이라는 착각에 빠질 정도로 깊이 공감했다"라며 무르익은 팀워크를 자랑했다. 이어 멤버들에 대해 "모두가 현장의 분위기 메이커였다"라고 이야기한 김의성은 "촬영 전에 저희 집에 멤버들이 모인 적이 있었는데, 집에 보관하고 있던 술을 모두 거덜 내고 가 버려서 분노했던 기억이 있다"라고 너스레를 떨며, 가족 같은 멤버들과의 비하인드를 공개해 웃음을 자아냈다.끝으로 김의성은 '모범택시3'의 관전포인트에 대해 "역시 통쾌한 권선징악 아닐까 싶다"라고 밝혀 이목을 집중시켰다. 이어 "이전 시리즈보다 더욱 커진 스케일, 더욱 재밌어진 멤버들의 캐릭터플레이, 무엇보다도 깜짝 놀랄 만한 초대형 빌런들의 등장까지, 너무나 풍성한 볼거리들이 시청자 여러분들을 기쁘게 해 드릴 거라고 확신한다"라며 "갈수록 커지는 사랑과 기대에 많은 책임감을 느낀다. 이에 보답하기 위해 열심히 만들었으니, 많은 응원과 시청 부탁드린다"라고 당부하며 '모범택시3'의 스펙터클한 귀환을 예고해 흥미를 끌어올렸다.'모범택시3'는 이달 중에 첫 방송될 예정이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)