인천 영종∼청라 제3연륙교 전망대, '세계 최고 높이' 인증

▲ 제3연륙교

인천 제3연륙교의 전망대가 세계에서 가장 높은 해상교량 전망대로 인정받았습니다.오늘(3일) 인천시에 따르면 미국 세계기록위원회(WRC)는 최근 제3연륙교 전망대를 '세계 최고 높이 해상교량 전망대'로 인증했습니다.위원회의 조사 결과 제3연륙교 전망대의 높이는 해발 184.2m로 전 세계 해상교량 전망대 중 가장 높은 위치에 있는 것으로 공식 확인됐습니다.이번 인증은 한국기록원(KRI)의 최고 기록 검증·세부 검토와 WRC의 추가 확인 절차 등을 거쳐 확정됐습니다.인천경제자유구역청은 제3연륙교 전망대를 영국 기네스 세계기록(GWR)에 올리는 절차도 밟고 있으며, 올해 중 인증이 완료될 것으로 예상했습니다.인천 영종과 청라를 연결하는 제3연륙교는 길이 4.68㎞·폭 30ｍ(왕복 6차로) 규모로 건립됩니다.현재 공정률은 94%로 올해 말이나 내년 초에 개통할 것으로 예상됩니다.유정복 인천시장은 "제3연륙교는 단순한 교량을 넘어 인천의 관광자원으로 우수한 도시경관을 전 세계에 알리는 대표적인 상징물이 될 것"이라며 "세계가 주목하는 명소로 자리매김하도록 개통까지 총력을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=인천경제자유구역청 제공, 연합뉴스)